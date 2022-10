Bodman-Ludwigshafen vor 1 Stunde

Rätsel um Unfall mit einem Schwerverletztem: Hat ein Auto einen 86-Jährigen erfasst oder nicht?

Ein 86 Jahre alter Mann hat laut einer Mitteilung der Polizei bei einem Unfall in der Hegaustraße in Ludwigshafen schwere Verletzungen an der Hüfte erlitten. Die Aussagen zum Unfallhergang gehen auseinander.