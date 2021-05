Sie hatte versucht, einen Bordstein in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen in zu spitzem Winkel anzufahren. Bei dem Sturz zog sie sich eine Platzwunde am Kopf zu und verstauchte sich den Daumen. Eintreffende Rettungskräfte behandelten die leicht verletzte Radfahrerin anschließend.