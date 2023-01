Die Frau sei vom Fuchsweg nach rechts in die Mühlbachstraße abgebogen. Von links sei zeitgleich ein Auto in der Mühlbachstraße in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs angefahren gekommen. Um im Einmündungsbereich eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, habe die vorfahrtsberechtigte Radlerin stark abgebremst und sei dabei gestürzt. Der Autofahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Die 52-Jährige habe sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Zeugen werden gebeten, sich unter (0 77 73) 92 00 17 beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen zu melden.