Laut der Polizei sei ein 61-jähriger Radfahrer gegen 12 Uhr in Richtung Mühlbachstraße unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Wiesenstraße sei er mit einem vorfahrtsberechtigten BMW einer 52 Jahre alten Frau zusammengestoßen, die von der Wiesenstraße nach links auf den Fuchsweg abgebogen sei.

Der Radler sei über die Windschutzscheibe des Autos auf die Fahrbahn gestürzt und habe sich verletzt. Ein Rettungswagen habe den 61-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW sei durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden. Den Schaden am Fahrrad schätzte die Polizei auf rund 200 Euro.