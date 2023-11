Wer am Bodensee lebt, verbindet mit den malerisch klingenden Begriffen „Sonnensee und Nebelmeer“ viele Eindrücke: das erfrischende, glitzernde Wasser im Frühjahr und Sommer sowie die Ruhe im Herbst und Winter, wenn der Nebel mystisch den See umhüllt und das Ufer erst allmählich wieder freigibt. In ihrer ersten eigenen Fotoausstellung zeigt Hobby-Fotografin Ramona Löffler Bilder aus verschiedenen Jahreszeiten und Wetterstimmungen. Die meisten der ausgewählten Bilder sind in Bodman-Ludwigshafen entstanden. Hinzu kommen sonnendurchflutete Momente sowie tierische Augenblicke aus anderen Orten am See. Die Fotos gehören zu ihren Lieblingsbildern.

Ramona Löffler fotografiert seit ihrer Jugend. Während und nach der Schulzeit widmete sie sich der Bühnenfotografie und machte Videoaufnahmen für die Theater-AG des Nellenburg-Gymnasiums, war aber auch viel am See unterwegs. Sie erzählt: „Die ersten Fotos habe ich mit einer ganz alten Kompaktkamera meiner Oma und klassischen Negativen gemacht. Später nutzte ich eine eigene Digitalkamera und nach dem Studium eine günstige Nikon-Spiegelreflexkamera. Verschiedene Objektive kamen dazu und das Hobby entwickelte sich stärker.“ Was sie motiviert? „Mir macht es unglaublich Spaß, schöne Motive zu suchen und festzuhalten. Dafür stehe ich auch mal um 5 Uhr auf oder sitze ein, zwei Stunden bei einem Schwanennest, bis die werdende Schwanenmama zeigt, was sie im Nest hat.“

Nach ihrem Studium volontierte sie beim SÜDKURIER, wurde festangestellte Redakteurin und arbeitet seit Mitte 2017 in der Redaktion Stockach. Ihrem Hobby blieb sie treu und war in diesem Jahr wieder viel unterwegs. Ramona Löffler erzählt: „Über die Jahre meinten ein paar Leute, ich könnte doch mal eine Ausstellung machen, weil ich so gerne fotografiere. Das war aber nie ein Ziel, auch wenn mich der Gedanke schon gereizt hat. Jetzt freue ich mich sehr, wirklich Bilder ausstellen zu dürfen.“

Im Rathaus Ludwigshafen gab es früher schon Ausstellungen. Dass Ramona Löffler ihre Bilder nun zeigen kann, hat sich erst Anfang November zufällig im Gespräch mit Sandra Domogalla, Leiterin des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing, ergeben. An vielen Stellen im Gebäude gibt es Leisten zum Aufhängen von Bildern. Ramona Löffler schätzt, dass sie auf den drei Stockwerken und zwei Zwischenebenen mehr als 30 Bilder zeigen kann.

Die Ausstellung beginnt am Freitag, 1. Dezember, im Rathaus Ludwigshafen und wird bis Ende Februar 2024 zu sehen sein. Eine kleine Vernissage findet am Donnerstag, 30. November, um 18 Uhr im Dachgeschoss des Rathauses statt. Die stimmungsvollen Fotos sind immer während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Der Eintritt ist frei.