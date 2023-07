Eine 59-Jährige sei gegen 18 Uhr mit einem Pedelec auf dem Radweg von Ludwigshafen in Richtung Sipplingen gefahren. Kurz nach dem Strandbad sei ihr eine Gruppe Radfahrer entgegengekommen, wobei einer der Radler die entgegenkommende Frau an der Hand touchiert und verletzt habe. Ohne sich weiter darum zu kümmern, sei der Unbekannte jedoch weitergefahren. Die 59-Jährige habe sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Bei dem unbekannten Radfahrer soll es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit rundlichem Gesicht, schwarzer Radbekleidung und einem dunklen Helm sowie Trekkingfahrrad gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise auf den flüchtigen Radler geben können, sich unter der Telefonnummer 07771 93910 zu melden.