Bei der Polizei in Bodman-Ludwigshafen gab es jüngst Veränderungen beim Personal. Der für den Polizeiposten zuständige Stockacher Revierleiter, Wolfgang Widmann, führte laut einer Pressemitteilung Polizeihauptkommissar Benjamin Weidele offiziell in das Amt des Leiters des Polizeipostens Bodman-Ludwigshafen ein.

„Mit dem in der Region verwurzelten 41-jährigen gebürtigen Espasinger übernimmt jetzt eine bewährte, mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattete Führungskraft, den Posten am Bodenseeufer“, wird der Erste Polizeihauptkommissar und Polizei-Chef aus Stockach in der Pressemitteilung zitiert.

Weidele übernimmt zunächst kommissarisch

Genau genommen ist der Neue in der Gemeinde doch nicht ganz neu. Nach Stationen in den Dienstgruppen in Radolfzell und im Stockacher Polizeirevier übernahm Weidele die Aufgabe als Leiter des Polizeipostens in der Doppelgemeinde bereits zum Jahreswechsel 2021/2022 zunächst kommissarisch, nachdem der damalige Leiter krankheitsbedingt ausschied.

Der oberste Schutzpolizist des Konstanzer Polizeipräsidiums, der Leitende Polizeidirektor Stephan Behnke, lobte die bislang schon gezeigte gute Arbeit und das große Engagement, mit dem Weidele sich seiner Aufgabe widme. Dem pflichtete auch Bürgermeister Matthias Weckbach bei und lobte die tadellose, enge und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Florian Maier kennt den Postenbereich gut

Die Amtseinführung war nicht der einzige feierliche Anlass. Mit Polizeihauptmeister Florian Maier ist laut Pressemitteilung ein zweiter Beamter offiziell zum Polizeiposten versetzt worden. Auch er war zuvor bereits befristet mit dieser Aufgabe betraut.

Der 36-Jährige, der aus der Umgebung kommt, kennt den Postenbereich wie seine Westentasche und kann mit den bereits im Postenalltag erworbenen Personen- und Fachkenntnissen nahtlos in die dienstlichen Aufgaben im Polizeiposten einsteigen.

Umso mehr wünschten Revierleiter Wolfgang Widmann, Bürgermeister Matthias Weckbach und Schutzpolizeidirektionsleiter Stephan Behnke allen gemeinsam viel Erfolg.