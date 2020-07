Wie soll es an der Bergstraße mit dem Lärmproblem durch Motorräder weitergehen? Bürgermeister Matthias Weckbach sprach dies in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Es werde einen Termin mit der Polizei und dem Landratsamt dort geben, erklärte er. Es solle geprüft werden, ob der Parkplatz in der Kurve entbehrlich sei.

Bodman-Ludwigshafen/Berlin Mehr Hoffnung auf weniger Lärm: Bundesentscheidung als Erfolg für Initiative gegen Motorradlärm, zu der Bodman-Ludwigshafen gehört Das könnte Sie auch interessieren

Eine vorübergehende Schließung während der Hochzeit der Corona-Krise habe eine Entlastung durch die Lärmbelästigung gebracht. Die Gemeinde wolle die Polizei auch um stärkere Kontrollen auf der Strecke bitten.