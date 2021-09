Ein Mitarbeiter eines Paketdienstes hat am Dienstag einen Unfall in der Berliner Straße in Ludwigshafen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, sei der 23-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen 10 Uhr auf die Straße abgebogen und habe dabei ein am Straßenrand abgestelltes Wohnmobil gestreift. Den Schaden, der durch den Unfall am Wohnmobil entstanden ist, schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro, den Schaden am Wagen des Paketboten auf etwa 2000 Euro.