von löf

Hintergrund ist, dass dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Landratsamt Konstanz Mittel und Personal fehlen. Im Raum stand die Idee eines archäologischen Fonds für alle Grundstücksbesitzer. Es habe zwar eine positive Rückmeldung von den meisten Betroffenen gegeben, so Bürgermeister Matthias Weckbach, doch das Land habe sich gegen die Teilnahme am Fonds entschieden.

Nun gibt es eine andere Variante: Für alle Grundstücke, die die Gemeinde verkauft, genehmigte der Rat 39 500 Euro, die für solche Grabungen eingesetzt werden können. Weckbach erläuterte, dass es mindestens zwei gemeindeeigene Grundstücke gebe, in denen viele Funde zu erwarten seien. Alles, was in normalem Umfang sei, mache der Kreis auf seine Kosten, doch die fundreichen Grundstücke soll der Gemeindefonds abdecken.