An zwei Bootsliegeplätzen in Bodman waren DLRG und Feuerwehr am Donnerstagmorgen im Einsatz. Laut einem Einsatzbericht der DLRG meldete Feuerwehrkommandant Steffen Bretzke zunächst dem DLRG-Einsatzleiter, dass ein fünf Meter langes Motorboot an seinem Liegeplatz in Bodman gesunken war.

Während der Erkundung habe ein Passant gemeldet, dass ein weiteres, vier Meter langes Boot zu sinken drohe. Die Leitstelle habe daraufhin die Feuerwehr Bodman, die DLRG Bodman sowie die Wasserschutzpolizei zur Bergung alarmiert. Einsatztaucher seien nachgefordert worden.

Ein Boot ist mit Wasser vollgelaufen. Die DLRG und Feuerwehr pumpen es leer. | Bild: Steffen Bretzke

Das kleinere Boot sei durch Leinen gesichert und mit einer Tauchpumpe ausgepumpt worden. Nach Rücksprache mit dem Eigner sei das das Boot aufs flache Ufer gezogen worden.

Das Boot ist wieder aufrecht, wurde dann aber trotzdem ausgewassert. | Bild: Steffen Bretzke

Beide Boote werden ausgewassert

Einsatztaucher hätten das andere Boot, das schräg auf dem Grund aufgelegen habe, aufgerichtet. Das Boot sei im Heckbereich mit Leinen am DLRG Boot Bodman gesichert und an die Wasseroberfläche gezogen worden. Dann sei ebenfalls die Tauchpumpe zum Einsatz gekommen.

Das Boot sei aufgrund des hohen Wellenganges mit Wasser vollgelaufen und gesunken. Die DLRG habe es in den Gemeindehafen geschleppt, wo der Eigner es ausgewassert habe.