Jetzt kommt doch ein Kredit: Der Gemeinderat hat in der zweiten Runde zur Beratung des Haushalts 2021 und Investitionsplans 2020 bis 2024 beschlossen, aufgrund der günstigen Zinsen lieber einen Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro aufzunehmen anstatt wertvolle Grundstücke zu verkaufen.

Kämmerin Bettina Keller hatte nach der ersten Diskussion viele Dinge in dem umfangreichen Zahlenwerk angepasst. Aber die Gemeinde steht weiterhin vor einem Problem, das sich nicht ändern lässt: Im Jahr 2021 erhält Bodman-Ludwigshafen 726.000 Euro weniger aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Dies hänge mit den hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2019 zusammen. „Das Gewerbesteueraufkommen wirkt sich immer erst zwei Jahre später aus“, erklärte sie. Dazu kämen noch verschiedene andere Dinge.

Bodman-Ludwigshafen Kopfzerbrechen um Millionenbeträge: Was brauchen die Bürger und welche Investitionen kann Bodman-Ludwigshafen sich in den kommenden Jahren leisten? Das könnte Sie auch interessieren

Streichungen zur Verkleinerung des Minus

Die Kämmerin fasste weiter zusammen, dass sich im Ergebnishaushalt 2021 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 715.000 Euro ergebe. Gleichzeitig hat der Finanzhaushalt etwa 483.000 Euro Überschuss. So eine Konstellation sei möglich, erklärte Bettina Keller. Das sei einer der Unterschiede von der früheren Kameralistik zur jetzigen Doppik.

Sie schlug direkt kleine Maßnahmen vor, um den Verlust zu verkleinern. So soll zum Beispiel die Sanierung der Aussegnungshalle Ludwigshafen (120.000 Euro) verschoben werden. Alessandro Ribaudo (CDU) warf dazu ein, dass die Halle bereits vor zwei Jahren im Haushalt gestanden habe. Er plädierte dafür, die Arbeiten nicht zu verschieben, falls dies zu Lasten der Gebäudesubstanz gehe. Bürgermeister Matthias Weckbach sagte jedoch, dass es bisher noch gar kein Sanierungskonzept gebe.

Auch ein Bauvorhaben für die Feuerwehr wirkt sich aus. Notwendige Umbaumaßnahmen in Bodman nach gesetzlichen Vorgaben wurden nun auf 600.000 Euro veranschlagt. Zuvor sei noch keine genaue Summe bekannt gewesen, so Bettina Keller. Christian Pichler, CDU-Gemeinderat und Kommandant der Feuerwehrabteilung Bodman, wunderte sich über die Höhe: „Das kommt mir extrem viel vor.“ Weckbach kündigte an, dass dieses Thema noch in eine Ratssitzung komme.

Unterhaltungsmaßnahmen finden weiter statt

Petra Haberstroh (Freie Wähler) erkundigte sich, ob es keine Probleme mit so einem Verlust bei der Genehmigung des Haushalts gebe. Weckbach erläuterte, dass viele Gemeinden ein Minus haben werden. In der Diskussion zeichnete sich ab, dass ein Haken in der Trennung von Investitionen und Unterhaltungen von Gebäuden liege. Weckbachs Meinung war, dass es nicht sein könne, Unterhaltungsmaßnahmen zu kippen, damit etwas später in den Investitionshaushalt reinkomme: „Wir werden Dinge nicht kaputt gehen lassen.“

Bodman Braucht Bodman die 26 Parkplätze hinter der Volksbank oder nicht? Die Meinungen gehen dazu auseinander. Das könnte Sie auch interessieren

Das Vorantreiben der Planung für das Bürgermuseum kam als kleiner Streitpunkt auf. Es gab Verwirrung darum, ob das Thema wirklich auf 2021 vorgezogen wird und was dazu im November beschlossen worden war. Ribaudo betonte, dass der Rat andere Prioritäten gesetzt habe. Sonja Hildebrand hingegen brachte ein: „Es ist schade, dass Kunst und Kultur immer etwas unter den Tisch fällt.“ Sie wies auch darauf hin, dass der Anbau an die Turnhalle Ludwigshafen etwas teurer werde. Das Gremium beschloss, das Museum in den Plan für 2022 zu nehmen.

Lieber ein Kredit statt (zu viele) Grundstücksverkäufe

Matthias Weckbach schlug schließlich eine Kreditaufnahme vor: „Ich sehe nicht ein, dass wir Grundstücke in überproportionalem Maß verkaufen, wenn es so günstige Zinssätze gibt. Grundstücke können wir nur ein Mal verkaufen.“ So blieben die Flächen, die an Wert gewinnen würden, für den späteren Verkauf erhalten. Die Gemeinde hat aber trotzdem bestimmte Grundstücksverkäufe eingeplant. Es sollen nur nicht zu viele werden.

Außerdem stellte er in den Raum, was bereits in anderen Sitzungen von verschiedenen Seiten aufgekommen war: eine Erhöhung der Verkaufspreise, die dann immer noch günstiger als der freie Markt wären. Der Rat wird sich nach dem Jahreswechsel erneut mit dem Haushalt beschäftigen und endgültig festzurren.

Bodman Zwischen Lob und Kritik: Was sich bei der Verkehrslenkung in Bodman tun soll und warum eine Einbahnstraße im Rat keine Chance hatte Das könnte Sie auch interessieren