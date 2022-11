Bodman-Ludwigshafen vor 1 Stunde

Nutzung statt Neubau: Ehemalige Kirche wird zu Unterkunft für Geflüchtete

Wo aktuell niemand wohnt, sollen bald zwölf Menschen in sechs Räumen leben: Die neuapostolische Kirche in Ludwigshafen wird zum Zuhause auf Zeit. Damit über-erfüllt die Gemeinde die Quote – allerdings nicht langfristig.