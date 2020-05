Im Kindergarten Bodman seien derzeit fünf Kinder, aber nächster Woche kämen zwei dazu. In der Krippe in Ludwigshafen ist es ein Kind plus ein weiteres nächste Woche und im katholischen Kindergarten Ludwigshafen würden momentan sieben Kinder betreut.

Ab dem 18. Mai soll wieder der Regelbetrieb stattfinden. Da laufe gerade noch die Organisation, so dass es unter Einhaltung aller Vorschriften klappe.