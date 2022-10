Formale Vorgaben und eine Änderung machten es notwendig, dass der Gemeinderat sich erneut mit dem Bebauungsplan Schiltbühl II in Ludwigshafen befasst. Bürgermeister Matthias Weckbach schilderte in der jüngsten Sitzung, es habe in der zweiten Offenlage ein Baugutachten gefehlt und der Umgriff des Gebiets müsse vergrößert werden. Zudem müsse der Gemeinderat explizit der kommenden Waldumwandlung für die Fläche am Ortsrand von Ludwigshafen zustimmen. Das Baugebiet liegt in extremer Hanglage direkt am Waldrand.

Thorsten Reber von der Meixner Stadtentwicklung GmbH, der per Zoom zugeschaltet war, erläuterte die Ergebnisse der zweiten Offenlage. Zum Wald hatte er bereits in früheren Sitzungen erläutert, der Eingriff in den Wald werde auf das Minimum beschränkt und es sei alles mit der zuständigen Forstbehörde abgestimmt. Es werde Hangsicherungsmaßnahmen wegen Starkregenereignissen geben.

Die Statistik macht Probleme

Und Matthias Weckbach erklärte, warum die Gemeinde noch eine Begründung für dem Wohnraumbedarf abgeben muss. Der Bebauungsplan sei nach Paragraf 13 des Baugesetzbuchs erstellt worden und Bodman-Ludwigshafen sei eine Eigenentwicklergemeinde, die nur für den inneren Bedarf Wohnraum schaffen dürfe. Die Gemeinde habe allerdings ein Problem mit der Statistik, da der Sterberate die Geburtenrate gegenübergestellt werde und in Bodman-Ludwigshafen viele Leben würden, die dort ihren dritten Lebensabschnitt verbringen würden. Andere, die sich die Grundstückspreise nicht leisten könnten, würden wegziehen. Dies verringere die Geburtenrate, während die älteren Einwohner die Sterberate erhöhen würden. Weckbach sagte, er wisse noch nicht, ob es reichen werde, diesen Sachverhalt zu erklären.

Am Ende stimmte das Gremium der Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zu. Die Mehrheit war ebenfalls für die dritte Offenlage. Außerdem erhielt auch die Waldumwandlung eine Zustimmung.

Der Gemeinderat hatte bereits in früheren Sitzungen beschlossen, dass in Schiltbühl II mehr Wohneinheiten entstehen sollen und es einen Straßendurchbruch geben soll, da dort momentan eine Sackgasse ist.