Trotz der Verlängerung der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Verordnung ist noch offen, ob auch an den kommenden beiden Wochenenden die Uferanlagen in Bodman-Ludwigshafen gesperrt werden. Die bisherige Regelung galt bis einschließlich 20. April. Die neuen Beschränkungen von Bund und Land gelten bis 3. Mai.

Bodman Positive Bilanz: Einsatz der Polizeireiter in Bodman war ein voller Erfolg

Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte Hauptamtsleiter Stefan Burger, dass der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag, 21. April, darüber entscheidet, ob es nochmals Wochenend-Sperrungen der Uferanlagen geben wird. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in Ludwigshafen.