Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen plant den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Ludwigshafen am Ortseingang aus Richtung Stockach. Als einen Schritt in diese Richtung ging es im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Stockach um die Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) für das Vorhaben.

Bürgermeister Matthias Weckbach schilderte dem Gremium, warum dieses neue Gebäude notwendig sei. Die Mitglieder beschlossen daraufhin einstimmig die Änderung des FNP.