Das sahen die Mitglieder des Gremiums auch als dringend notwendig an, da die derzeitige Situation das Wildpinkeln gefördert habe, wie Alessandro Ribaudo (CDU) anmerkte.

Seit dem Pächterwechsel vor einigen Jahre finde schrittweise die Sanierung statt, so die Sitzungsvorlage. Der Eigentümer habe dazu ein Konzept erarbeiten lassen, in dem Baurecht, Wasserrecht, Naturschutz und Naturschutz berücksichtigt seien. Die provisorische Rezeption habe sich bewährt. Sie solle durch einen solideren Bau ersetzt werden. Auch der WC-Container soll ersetzt werden. Für beides seien eine Lärchenholzverschalung und Pultdach mit Trapezblecheindeckung geplant.

Ribaudo betonte, dass wichtig sei, dass jetzt etwas passiere. Denn es sei unschön, dass sich manche an stark frequentierten Spazierweg erleichterten. Bürgermeister Matthias Weckbach erklärte, der geplante WC-Standort auf der Wiese sei für kurze Wege gedacht, damit die, die am Rand campen, nachts nicht so lange Wege hätten.

Der Ausschuss stimmte zu, ergänzte den Beschluss aber noch durch den Vermerk, dass schnellstmöglich alles, was im Campingplatz-Konzept noch aussteht, umgesetzt werden soll.