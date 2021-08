Nun ist es soweit: Nachdem der Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, Matthias Weckbach, bereits Ende April im Gemeinderat verkündet hatte, dass es in der Gemeinde einen neuen innerörtlichen Bustarif geben soll, tritt dieser nun am 1. September in Kraft.

Dann soll es innerhalb des Gemeindegebiets möglich sein, für einen Euro pro Strecke und Person zu fahren. Bislang kostete die einfache Busfahrt laut der Gemeindeverwaltung 2,60 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Bis zu vier Kinder unter sechs Jahren können pro Aufsichtsperson nach wie vor gratis mitfahren, für Hunde muss ein Euro pro Fahrt bezahlt werden.

Bis an die Grenzen der Gemeinde

Der neue Innerortstarif gilt für die Linien 100-Bodensee-Bus, 105, 106 und 7389 und bis an die Grenzen des Gemeindegebiets – somit ist auch eine Fahrt bis zur Haltestelle „Stockach Blumhof“ möglich. Eine schnelle und einfache Fahrplanauskunft für ganz Baden-Württemberg gibt es hier.

Möglich ist die Tarifänderung durch den Zuschuss der Gemeinde, die den Differenzbetrag zum normalen Preis übernimmt. Das hatte Bürgermeister Matthias Weckbach bereits im Gemeinderat berichtet.

Ebenfalls informiert hatte er damals darüber, dass der neue Tarif nicht nur für die Einwohner von Bodman-Ludwigshafen gelten soll, sondern für jeden, der von Bodman nach Ludwigshafen oder umgekehrt mit dem Bus fahren will. Auf die Übernachtungsgäste wirke sich die Tarifänderung dagegen nicht aus, da diese mit der Gästekarte die Busse sowieso kostenlos nutzen können.

Attraktiver als das eigene Auto

Wie die Gemeindeverwaltung von Bodman-Ludwigshafen mitteilt, soll mit der Umstellung der umweltfreundliche öffentliche Personennahverkehr gestärkt und gegenüber dem eigenen Auto deutlich attraktiver werden.

Zudem könne dadurch die Verkehrsbelastung in beiden Ortsteilen reduziert werden. Insbesondere Einheimische profitieren laut der Mitteilung von dem neuen Angebot, sie umgehen so die anfallenden Parkgebühren auf der jeweils anderen Seeseite.