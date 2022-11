Das Showteam Blues Brothers des TV Ludwigshafen hat am Wochenende seine Generalprobe für das anstehende Bundesfinale. Diese findet am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr in der Turnhalle Ludwigshafen statt und ist laut einer Mitteilung des Vereins öffentlich.

Es sei gute Tradition und ein gutes Omen, dass vor besonders wichtigen Wettkämpfen der letzte Feinschliff zuhause in Ludwigshafen vor eigenem Publikum erfolge, so der Verein. So werde es auch dieses Mal sein, bevor es am 12. November in Neumünster in Norddeutschland zum Bundesfinale und um die Qualifikation für die European Gym for Life World Challenge 2024 (Europameisterschaft) in Norwegen gehe.

Besondere Momente und besondere Stimmung

Das Team habe intensiv an der veränderten Choreographie „Equilibrium – En Balance“ gearbeitet und neue Höhepunkte geschaffen. „Wir hoffen, somit auch die vielen treuen Fans erneut kurz in unsere Welt aus Tanz, Turnen und Akrobatik, auf Musik kombiniert, entführen zu können. Für uns waren diese Generalproben mit eigenen Zuschauern bisher immer ganz besondere Momente, mit einer besonderen Stimmung, die wir in die folgende Wettkämpfe und Auftritte mitgenommen haben“, so das Team.

Die Turner freuen sich auf Besucher. Erstmals werde das Team mit über 20 Personen gemeinsam auf der Bühne stehen – 12 Frauen und 12 Männer. Besonders für die vielen Neuen im Team aus dem eigenem Turnnachwuchs sei so eine Generalprobe vor den Augen der vielen bekannten Zuschauer ein hervorragender Härtetest für den Wettbewerb gegen die besten Mannschaften aus ganz Deutschland. Der Eintritt ist frei, es werden Kuchen und Getränke angeboten.

Viele Turner sind dabei

Es werden auftreten: Alisa Auer, Tim Becker, Natalia Bruch, Karim Charrad, Theresa Dorn, Joshua Ebert, Anna Feineisen, Nils Holtschmidt, Chiara Hummel, Markus Hügle, Michelle Joch, Alina Karle, Simon Karle, Luis Kaupert, Nicole Kleiser, Michaela Ribaudo, Leonardo Ribaudo, Alessandro Ribaudo, Anna Rigling, Mortiz Ruf, Bastian Schmid, Miriam Schuster, Mats Schürmann und Olivia Walter.