Grund dafür war laut der Sitzungsvorlage, dass versehentlich Beitragsgrößen übersehen wurden – jene, die die unter dreijährigen Kinder betreffen. In Ausnahmefällen dürfen bereits Kinder, die mindestens zwei Jahre und neun Monate alt sind, in die Kindergartengruppe für über dreijährige Kinder aufgenommen werden, dort belegen sie dann jedoch zwei Plätze und es wird die doppelte Kindergartengebühr fällig. Ab September zahlen Kinder unter drei Jahren in der Gruppe 1, die 30 Stunden umfasst, 224 Euro, ab dem zweiten Kind werden 116 Euro fällig. In der Gruppe 2, die 35 Stunden geöffnet hat, werden 274 Euro fällig, ab dem zweiten Kind 142 Euro.