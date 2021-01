Kaum hat das neue Jahr begonnen, nähert sich schon die Fasnachtszeit. Und auch, wenn sie in diesem Jahr wohl komplett anders verlaufen wird als üblich, machen sich die Narren ihre Gedanken dazu. Für die Narrenzunft Seehasen in Ludwigshafen steht fest: Trotz aller widrigen Umstände muss zumindest ein wenig Fasnet im Ort stattfinden. Das sei man den Mitgliedern wie auch den fasnetbegeisterten Einwohnern schuldig, denn die Fasnet spiele im Ort eine große Rolle, sagt der designierte Zunftmeister Oliver Thum.

Es gibt verschiedene Ideen, zum Beispiel einen Online-Umzug am Sonntag mit digitalen Besenwirtschaften, vielleicht sogar gemeinsam mit anderen Zünften, oder Online-Übertragungen von Veranstaltungen, falls diese denn stattfinden. Erstmals könnte es einen gedruckten Narrenkalender geben. Die Planungen befinden sich noch im Frühstadium, die erste Online-Besprechung des Vorstandsteams gibt es am Dreikönigstag. Der Dank gehe an die Gemeinde, die Zoom-Lizenzen gekauft und an die Vereine weitergegeben habe. So wird es auch möglich sein, die Amtsübernahme im Rathaus am Schmotzigen Dunschdig online zu verfolgen.

Wer hat den schönsten Narrenbaum?

Eine konkrete Idee, die die Narren gemeinsam mit der Bevölkerung umsetzen wollen, steht schon fest. Web-Hase Jürgen Wieshoff erzählt: „Wir veranstalten den Wettbewerb ‚Wer hat den schönsten Narrenbaum?‘. Ein solcher Wettbewerb findet dann erst- und einmalig in der Geschichte der alemannischen Fasnet statt.“

Doch wie stellen sich die Narren den Ablauf vor? Oliver Thum erläutert den Plan: „Aus einem Weihnachtsbaum kann man mit wenig Aufwand einen wunderbaren Narrenbaum machen, indem man einfach die unteren Zweige entfernt und nur die Spitze stehen lässt.“ Die Organisatoren legen sich dafür voll ins Zeug: „Wir werden eine Videoanleitung erstellen und sie auf unserer Website, auf der eigens dafür eingerichteten Seite www.narrenbaum.de sowie auf unserem Facebook-Account bereitstellen.“ Auf diese Weise wollen die Seehasen die Bürger Ludwigshafens ermuntern, mit ihnen gemeinsam Fasnet zu feiern, und im Garten oder auf dem Balkon den eigenen Narrenbaum aufzustellen.

So funktioniert es dann:

Die Teilnehmer stellen ihren persönlichen Narrenbaum so auf, dass er von der Straße her gut sichtbar ist. Wer dann Lust hat, am Wettbewerb teilzunehmen, sendet seinen Namen, die Adresse, an der sich der Narrenbaum befindet, und ein Bild des Baumes per E-Mail an Narrenbaum@seehasen.com. Oder er trägt auf der eigens dafür organisierten Wettbewerbsseite www.narrenbaum.de selbst seine Daten ein und lädt noch ein Bild seines Narrenbaumes hoch.

Der Wettbewerb und alle anderen möglichen Aktionen richteten sich selbstverständlich nach den dann aktuellen Corona-Regeln und die Sicherheit aller Personen stehe im Vordergrund, betonen die Vorstandsmitglieder der Narrenzunft. Noch sei daher unklar, ob und wie das Stellen des großen Narrenbaumes möglich sein werde. Alternativ werde ein symbolisches Stellen den Startschuss markieren. Denn mit dem offiziellen Stellen des Narrenbaumes am Schmotzigen Dunschdig, 11. Februar, um 14 Uhr beginnt die Abstimmungsfrist. Sie endet am Aschermittwoch, 17. Februar, um 15 Uhr. In dieser Zeit kann auf der Website abgestimmt werden. Jeder, der mag, wählt dort den Narrenbaum aus, der ihm am besten gefällt.

Neben dem Baum zählt auch das Umfeld

Jürgen Wieshoff sagt: „Die Bewertung ist extrem einfach. Sie erfolgt wie im Internet bekannt durch Anwählen von ein bis fünf Sternen. Aber Achtung: Man muss sich natürlich schon Mühe geben, denn der richtige Narrenbaum macht auch mit.“ Außerdem zähle nicht nur der Narrenbaum an sich, sondern auch das Umfeld, also ob zum Beispiel auch das Haus oder der Garten närrisch geschmückt seien.

Und was passiert nach der Fasnacht mit den Tannen? Die Abholung wurde bereits mit der Gemeinde abgestimmt.

