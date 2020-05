Alles war genau geplant und organisiert: 2020 sollte als großes Jubiläumsjahr in die Geschichte des Musikvereins Ludwigshafen eingehen. Der Start mit dem Best Of-Konzert im Dezember 2019 war verheißungsvoll, doch dann kam die Coronakrise. Noch Anfang März hofften die Vereinsverantwortlichen, dass es nicht so schlimm kommen würde.

Das Gesamtkonzept wird auf 2021 verschoben

Jetzt, nach der zweiten virtuellen Vorstandssitzung, ist endgültig klar, dass die Veranstaltungen, die als Gesamtkonzept geplant waren, nicht stattfinden können. „Für uns stand fest, dass nur eine Verschiebung des Gesamtkonzepts Sinn macht“, sagt der Vorsitzende Robert Auer.

Unter dem neuen Motto „2021 – der Musikverein feiert 150 plus 1“ sollen die Feierlichkeiten also im nächsten Jahr nachgeholt werden. Nur das Musikfest werde es nicht geben, da es 2021 in Wahlwies ausgetragen werden würde, so Robert Auer.

Das Festjahr beginnt nun mit dem eigentlichen Ende: Der Weihnachtsgala

„Aber den Festakt, die BIG-Party ,vielleicht mit einem kleinen Musikfest kombiniert, und unser Jubiläums-Sound & Light wird es eins zu eins geben“, verspricht der Vorsitzende des Musikvereins. Den Anfang der Feierlichkeiten soll Stand jetzt der ursprüngliche Jahresabschluss bilden: die Weihnachtsgala. Sie wird, so hoffen alle Vereinsmitglieder, wie geplant durchgeführt werden können.

Proben werden per Video durchgeführt

Natürlich finden auch beim Musikverein Ludwigshafen seit Wochen keine gemeinsamen Proben mehr statt. Man versuche stattdessen, die Jüngeren online zu unterrichten. Doch das sei nicht ganz einfach, weil die Kinder und Jugendlichen durch den Online-Schulunterricht schon deutlich mehr als sonst vor dem Bildschirm säßen.

Für das aktive Orchester würden jetzt online Noten verteilt. „Jeder bekommt seine Noten mit einer Anleitung, übt alleine und nimmt sich per Video auf“, erklärt Robert Auer. Diese Aufnahme gehe dann an den Dirigenten Rainer Ehmann, der Hinweise und Tipps dazu gebe. Wenn alle ihre Noten beherrschen, soll aus den Mitschnitten ein Gesamtvideo entstehen. Auch das könne laut Robert Auer das Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein stärken.