In der Musikkapelle Bodman stimmt der Zusammenhalt – das klingt bei jedem an, den man fragt. Dazu passt, dass während der Corona-Pandemie niemand seine Mitgliedschaft gekündigt hat. Neben den Aktiven, von denen rund 20 auch in der Tanzabteilung mitwirken, gibt es im Kinder- und Jugendbereich die Musikitos und die Blubberbläser. Beide spielen erfolgreich zusammen mit Jungmusikern aus Espasingen unter der musikalischen Leitung von Andreas Maurer. Es passt also alles, bis auf einen wichtigen Punkt: Die Aktiven der Musikkapelle brauchen dringend einen neuen Dirigenten.

Im Guten auseinandergegangen

Beim Kirchenkonzert im Dezember war der bisherige musikalische Leiter Lars Pohle nach elf Jahren verabschiedet worden. Er hatte 2011 als Dirigent angefangen und mit der Musikkapelle musikalisch einiges erreicht. Die Vereinsvorsitzende Franziska Schmid erinnerte sich an tolle Konzerte im Seeum, der Kirche oder im Schlossgarten. Pohle habe immer wieder Auftrittsmöglichkeiten gefunden, sogar im Europapark. Seine Frau Martina war zunächst als Aushilfe, dann an der Trompete und viele Jahre als Notenwartin Teil der Musikkapelle. „Lars war zur Hauptversammlung noch einmal da und wurde von uns geehrt. Wir sind schließlich im Guten auseinandergegangen“, so Schmid.

Übergangsweise hat Thomas Koch, der den Dirigentenschein besitzt und einige Zeit die Musikitos dirigiert hat, die Aufgabe übernommen. Franziska Schmid betonte: „Wir sind ihm sehr dankbar fürs Aushelfen.“ Vereinsleben und Aktivitäten können normal weitergehen. Die Vorsitzende erklärte aber: „Wir wollen uns wieder mehr um die Jugendarbeit kümmern und verstärkt auf die Suche nach Ausbildern und Kindern gehen, die Lust haben, ein Instrument spielen zu lernen.“

Schmid fand bei der Versammlung für jeden Geehrten persönliche Worte. Dabei wurde deutlich, dass alle sich stark in die Musikkapelle einbringen. Sie übernehmen Aufgaben im Vorstandsteam, im Jugendbereich oder in der Tanzabteilung und arbeiten bei den Festen mit. Die Tanzabteilung hatte übrigens schon ganz unterschiedliche Namen, meistens angelehnt an die Spitznamen ihrer musikalischen Leiter. Jetzt heißt sie „ElStars“. Dieser Name passt sowohl in Hinblick auf ihre Beliebtheit als auch auf ihre Heimat im Apfeldorf Bodman. Gespielt wird die Tanz- und Stimmungsmusik beispielsweise zur Fasnacht, zu Geburtstagen oder beim Hafenfest. Die Jungmusiker hatten sich gewünscht, ihr Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze bei einem Auftritt überreicht zu bekommen, wenn auch die Familie und anderen Jungmusiker dabei sind. Franziska Schmid gratulierte Maren Koch, Luisa Ledergerber, Michaela Nieratschker und Emil Wiedmann aber schon jetzt zu ihrem Erfolg.

Was macht die Musikkapelle Bodman so attraktiv für ihre Mitglieder? Auf Nachfrage fielen Jugendleiter Fabian Grabowski spontan folgende Gründe für eine Mitgliedschaft in der Musikkapelle Bodman ein: Freude am gemeinsamen Musizieren, ein Gefühl von Heimat und die Freundschaft, die junge und ältere Musiker verbindet. Er sagte: „Gerade mit der Jungmusik macht es mir viel Spaß, gemeinsame Auftritte zu spielen.“ Es sei schön, wenn schon die Kleinsten Spaß an Musik hätten. Der Zeitaufwand für ihn sei unterschiedlich. Alle zwei Wochen sei Probe, vor Konzerten häufiger. „Da sind aber noch mehr Dinge zu erledigen, etwa vor den Bunten Abenden die Outfits zu organisieren oder Noten zu kopieren“, zählte er auf. Das Lob für die gute Präsentation der Kinder bei den diesjährigen Bunten Abenden in Espasingen und Bodman freue ihn daher besonders.

Auch Michael Koch hat schon als Kind bei der Musikkapelle angefangen und spielt seither Klarinette. „Mein Vater war auch über 50 Jahre dabei“, erzählte er. Die Musikkapelle gehöre für ihn zum Ort dazu, ohne sie würde viel fehlen. Ihm gefalle die Kameradschaft. Auch in der Tanzabteilung, die Ralf Kraus leitet, sei er schon ewig. Im Verein zu spielen, sei für ihn auch ein Anreiz, gute musikalische Leistung zu bringen. Ähnlich geht es Martina Kuppel. „Die ganze Familie war schon immer in der Musik. Mein Vater war über 60 Jahre aktiv“, verriet sie. Dank der Musikkapelle habe sie den Draht nach Bodman behalten, obwohl sie in Espasingen wohne und ihre eigene Familie im dortigen Musikverein spiele. „Ich habe mit der Musikkapelle Bodman viel Schönes erlebt. Jetzt mit vielen jungen Musikern zu spielen, macht mir auch Spaß.“

Das steht dieses Jahr an

Die Musikkapelle hat in diesem Jahr einiges vor. Am 18. Mai spielt das Orchester in Friedingen, am 2. Juli beim Hafenfest in Ludwigshafen. Am 22. und 23. Juli findet das Strandfest statt. „Wir freuen uns schon jetzt auf die Musik am Samstagabend. Dieses Jahr spielen DeziBlech, die bereits beim letzten Strandfest dabei waren, und danach Blaska“, so die Vorsitzende. In der Blaska spielt auch Jugendleiter Fabian Grabowski mit. Zum Frühschoppen am Sonntag werde es ebenfalls Livemusik geben, so Schmid. Sie erwähnte noch das Apfelkuchenfest am 22. Oktober. Ob ein Jahreskonzert stattfinden werde, sei derzeit noch offen.