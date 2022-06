Wie die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen in ihrem Einsatzbericht schreibt, sei ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in der Kronbühlstraße in Ludwigshafen gemeldet worden. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte einen verletzten aber ansprechbaren Mann in einem umgekippten Muldenkipper vorgefunden. Laut der Polizei sei der 59-Jährige verunglückt, als sein Fahrzeug bei gleichzeitigem Rückwärtsfahren und Entladen in Schräglage geraten und daraufhin auf die Seite gekippt sei.

Bild: Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen

Wie es in dem Feuerwehrbericht weiter heißt, sei eine Feuerwehrfrau über die Dachluke des Muldenkippers in die Fahrerkabine eingedrungen und habe dort den verletzten Mann betreut. Nachdem dieser mit Maske und Decke geschützt worden sei, habe die Feuerwehr die Frontscheibe des Fahrzeuges herausgesägt, um dem Rettungsdienst den Zugang zu ermöglichen. Nach Rücksprache mit dem Notarzt hätten die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann den Mann durch die Öffnung der Frontscheibe gerettet. Parallel seien auslaufend Flüssigkeiten aufgefangen und der Brandschutz sicher gestellt worden.

Laut der Polizei wurde der Verunglückte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Muldenkipper seien rund 10.000 Euro Schaden entstanden.