Zwei Motorradfahrer haben sich am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6174 verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Laut der Mitteilung sei gegen 20.30 Uhr ein 57-Jähriger mit seiner 56-jährigen Sozia auf der K6174 von Ludwigshafen in Richtung Bonndorf unterwegs gewesen.

Im Kurvenbereich sei der Zweiradfahrer mit dem Vorderrad seiner Yamaha neben die Fahrbahn geraten, woraufhin das Zweirad ins Straucheln geraten und die Biker zu Fall gekommen seien.

Sowohl Fahrer als auch Sozia hätten dabei laut Polizei Verletzungen erlitten und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gemusst. Am Motorrad sei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.