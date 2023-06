Ein junger Mann ist am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 6174 zwischen Bonndorf und Ludwigshafen mit einem Kleinkraftrad von der Fahrbahn abgekommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 27-Jährige sei demnach gegen 19 Uhr mit einem Honda Kleinkraftrad auf der K6174 von Bonndorf in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen. In einer Linkskurve sei er nach rechts von der Straße abgekommen und in die dortige Böschung gestürzt.

Laut Polizei habe er sich dabei verletzt. Ein Rettungswagen habe den Verletzten daher zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An der Honda sei Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden.