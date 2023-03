Um Digitalisierung, Wohnungsbau, Verkehrskonzept und die Gesundheitsversorgung in Bodman-Ludwigshafen ging es bei einem Abend mit Bürgermeister-Kandidat Christoph Stolz. Zu diesem hatte nicht er selbst eingeladen, sondern der Grünen Ortsverband, der dem parteilosen Bewerber auf den Zahn fühlen wollte. Rund 40 Besucher nutzten diese Chance und stellten immer wieder kritische Nachfragen, wenn es etwa um zunehmende Digitalisierung zulasten älterer Menschen oder Fachkräftemangel aufgrund eines schweren Wohnungsmarktes ging.

Peter Alexander, Vorstandsmitglied des Ortsverbands, und Gemeinderätin Tonja Sailer (Bündnis 90/Die Grünen) moderierten den Abend. Mit ihrem Fraktionskollegen Christoph Leiz, der krankheitsbedingt fehlte, hatten sie die vier Themenschwerpunkte erarbeitet.

Bewerber hat Kontakt zu allen Fraktionen aufgenommen

Christoph Stolz erklärte, er sei im Zuge der Bürgermeisterwahl auf die Fraktionen zugegangen und habe auch alle Vereine um Einladung gebeten, um deren Arbeit kennenzulernen. Stolz hat Anfang Februar als vierter seine Bewerbung abgegeben. Gewählt wird am Sonntag, 23. April.

Der 30-Jährige, der gerade berufsbegleitend sein Masterstudium im Public Management abgeschlossen hat, sagte, er fühle sich durch seine sechsjährige Berufserfahrung als stellvertretender Hauptamtsleiter in Deizisau und sein Studium gut vorbereitet auf den neuen Stil in der Verwaltung und wolle den nächsten Karriereschritt wagen. Womöglich hat er sich auch etwas bei seinem Vater abgeschaut: Rainer Stolz ist seit Jahrzehnten Bürgermeister von Stockach.

In Bodman-Ludwigshafen habe er besonders schöne Momente seines Lebens erlebt und sich deshalb bewusst für eine Bewerbung in der Seeend-Gemeinde entschieden.

Zunächst ging es um Digitalisierung. Für Christoph Stolz zeigt sich die Gemeinde nicht so abwartend wie andere. Er könne sich künftig auch den Einsatz künstlicher Intelligenz vorstellen, um die digitale Kommunikation zwischen Gemeinde und Bevölkerung zu erleichtern.

Digitale Prozesse müssen Standard werden

Natürlich dürfe man keine Teile der Gesellschaft abkapseln, erwiderte Stolz auf den Einwurf einer Zuhörerin. Sie kritisierte, ältere Menschen seien durch die Digitalisierung überfordert oder hätten keinen Zugang und dass es Strukturen brauche, diese Menschen zu unterstützen, damit sie ihre Angelegenheiten dennoch regeln könnten. Doch der Bürgermeister-Kandidat betonte auch: Der Standard müsse künftig die digitale Abwicklung sein, für den Rest müsse man andere Möglichkeiten schaffen.

Beim Thema Wohnungsbau sprach Grünen-Gemeinderätin Tonja Sailer die Nachverdichtung in bestehenden Gebieten, Wohnraum für die Bevölkerung, die Umwandlung von Ferienwohnungen in Wohnungen und Bauanträge mit Flachdächern an. Auch der soziale Wohnungsbau sei ihnen wichtig.

Laut Christoph Stolz ist es in der aktuellen Lage für den Staat schwer, günstig zu bauen. Weil Flächen endlich seien, sei Nachverdichtung grundsätzlich richtig. Man müsse sich bemühen, mehr Wohnraum zu generieren. Er sei nicht per se gegen Flachdächer, verstehe aber, dass sie nicht überall passten.

Aus dem Publikum kam der Hinweis, Leute in der Region fänden hier keine Wohnung – auch deshalb gebe es einen Fachkräftemangel. Gleichzeitig bliebe viel Wohnraum die meiste Zeit ungenutzt. Daraufhin entgegnete Stolz, er finde es beachtlich, dass sich die Gemeinde wohnbaupolitische Grundsätze gegeben habe.

Bedeutung der Vereine Christoph Stolz sagte, er habe sich zuerst bei allen Vereinen gemeldet. Bodman-Ludwigshafen sei eine schöne, lebenswerte, aktive Gemeinde und das Wichtigste sei das Ehrenamt. „Es trägt zu einer gemeinsamen Identität bei. Menschen, die im Ehrenamt aktiv sind, machen einen Ort besonders.“ Für die Gemeinde wolle er Gemeinschaft haben, nicht nur Leute, die dort schlafen. Aktuell hätten es Kommunen aber extrem schwer. Oft fehlten Mittel, es gebe Pflichtaufgaben und freiwillige Dinge wie den Kunst- und Kulturbereich. Als Verwaltung habe man keine Wahl, man müsse zuerst die Pflichtaufgaben erledigen. (wig)

Privateigentum könne eine Gemeinde nicht verhindern. Man könne aber bei der Vergabe von Bauplätzen Richtlinien festlegen, die örtliche Interessenten begünstigen, beispielsweise Punkte vergeben an die, die sich aktiv ins Gemeindeleben einbringen.

Bodenrichtwerte sind ein Problem

Einwohnerin Karin Weber sprach den eigenen Gutachterausschuss bezüglich der Bodenrichtwerte an. „Wir haben ein Riesenproblem mit den Bodenrichtwerten. Andere scheinen das anders zu lösen. Hier sind 2400 Euro der teuerste Grundstückspreis. Wie stehen Sie dazu?“ Diese Bodenrichtwerte seien für das ganze Dorf verheerend, sagte Weber unter Applaus der Zuhörer. Christoph Stolz sagte ihr zu, sich damit zu beschäftigen.

Zum Verkehrskonzept erklärten die Veranstalter, es bestehe aus vielen kleinen Maßnahmen, wie den Mobilitätszentren, den großen Parkplätzen und dem Parkleitsystem sowie dem geplanten Bolu-Train. Auch das Ein-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr der Gemeinde nannten sie.

Keine bessere Lösung für Parksuchverkehr

Nötig seien mehr Fahrradabstellplätze und eine sichtbare Ausweisung von Behindertenparkplätzen am Strandbad Bodman. Stolz sagte, Mobilität und Verkehr seien wichtige Themen. Es sei nicht leicht, im ländlichen Bereich Lösungen zu finden. In Bezug auf den Parksuchverkehr könne er spontan keine bessere Lösung anbieten.

Einwohner Thomas Mähl fragte nach dem Bolu-Train. Die Verkehrsbelastung durch Touristen steigere sich, der Zug werde den Verkehr massiv verlangsamen statt ihn zu reduzieren. Ihm und anderen Zuhörern fehlte ein Ziel dieses Projekts. Es müsse am Ende darum gehen, die Besucher möglichst am Ortsrand parken zu lassen und so den Anwohnern die Zufahrt zu ihren Häusern zu ermöglichen. Sonst sei der Zug eine rein touristische Attraktion und eher umweltschädigend als fördernd.

Schließlich sprach Peter Alexander die lokale Gesundheitsversorgung an. Christoph Stolz zeigte sich positiv überrascht von der Anzahl der Ärzte. „Das heißt aber absolut nicht, dass alles gut ist. Wir haben insgesamt eine Schieflage im Gesundheitssystem in Deutschland.“ Zur guten örtlichen Versorgung gehöre für ihn auch das Krankenhaus Stockach. Allerdings werde es zunehmend schwerer, solche kleinen, ländlichen Einheiten zu halten.