Am Samstag findet im Zollhaus in Ludwigshafen die siebte Fashion Night statt. Mit der Modenschau sammelt der Veranstalter, der Förderverein Frauen in Not mit Sitz in Immendingen, Spenden für einen guten Zweck.

Das diesjährige Motto der Fashion Night lautet „Zurück zu den Zwanzigern“. Die Veranstaltung präsentiert Mode und Musik in einem exklusiven Ambiente. Sie beginnt um 19 Uhr, Einlass über den roten Teppich ist ab 18.30 Uhr. Die Vereinsvorsitzende Katharina Wroblewska teilt mit, dass die Spenden der Veranstaltung an den Verein Grauzone, eine spezialisierte Fachberatungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt im Schwarzwald-Baar-Kreis, gehen. Der Verein unterstützt alle Menschen unabhängig von Alter oder Geschlecht. Außerdem berät er Fachkräfte aller Berufsgruppen sowie diverse Institutionen zum Thema sexualisierte Gewalt und leistet Präventionsarbeit.

Regionale Unternehmen wie Sport Martin aus Stockach und Margarethe Braun Moden aus Überlingen, aber auch Designerin Hosana Charmite aus München stellen an diesem Abend die Mode, die mehrere Models aus der Umgebung vorführen werden. Katharina Wroblewska freut sich, dass außerdem Miss German Sport Europa, Adelma Agic, ihre Teilnahme zugesagt hat. Die musikalischen Beiträge liefern wie bei früheren Fashion Nights Kenneth King, Kathyann Martinez Gonzalez und Ana Vidal. Auch die erst 17-jährige Constance Dizendorf, die das Publikum schon im vergangenen Jahr mit ihrer enormen stimmlichen Ausdruckskraft beeindruckte, tritt wieder auf. Unter den Gästen werden sich nach Angaben der Veranstalterin, die mit ihrem Mann Olaf Wübbe die Moderation des Abends übernimmt, Künstler, Politiker, Geschäftsführer von lokalen Unternehmen und Ärzte aus dem gesamten Bodenseeraum befinden.