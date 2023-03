Bodman-Ludwigshafen vor 39 Minuten

Mit Angst kann man nichts erreichen: 39-Jährige macht sich trotz Krise mit Blumenladen selbstständig

Nach jahrelanger Flaute gibt es wieder einen Blumenladen an der Hauptstraße in Ludwigshafen. Warum sich die Besitzerin mitten in der Krise selbstständig gemacht hat und Blumen momentan so sehr im Trend liegen.