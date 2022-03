„Zukunftsplan: Hoffnung“ – so lautet das Motto des Weltgebetstags, der in diesem Jahr am Freitag, 4. März, begangen wird. In diesem Jahr stehen die Länder England, Wales und Nordirland im Fokus.

Und auch in Ludwigshafen will man sich an diesem Tag, der einst Weltgebetstag der Frauen genannt wurde, beteiligen. In der Evangelischen Christuskirche gibt es zum diesjährigen Thema eine coronakonforme Ausstellung.

Ausstellung soll Besuchern die Länder näher bringen

„Es wird so Einiges ausgestellt sein, das einem die Länder näher bringt. Zum Beispiel denken wir bei England sofort an die typische Tea-Time, an Sherlock Holmes, Big Ben oder an die Queen, bei Wales fallen einem die Burgen ein, der längste Ortsname der Welt oder der Sport Rugby. Und wenn wir an Nordirland denken, kommen einem die Unruhen in den Sinn, rothaarige Menschen, aber auch die grünen Hügel und die Volksmusik“, erzählt Dorothee Staud-Fiek, eine Gemeindemitarbeiterin.

Frauen sind nicht das schwache Geschlecht

Natürlich aber soll die Ausstellung keine Stereotypen übermitteln. Sie soll vielmehr ein Gefühl dafür schaffen, was das Leben der Menschen, im Speziellen der Frauen in den Ländern ausmacht, was ihre Sorgen und Ängste sind, aber auch, wodurch sie Kraft schöpfen.

„Es heißt ja immer, dass die Frauen das schwache Geschlecht seien“, sagt Hella Diederichs, Gemeindemitarbeiterin der Evangelischen Johanneskirche in Wahlwies, „dabei halten die Frauen meist noch lange den Kopf hoch, wenn die Männer schon längst aufgegeben oder sich dem Alkohol hingegeben haben.“

Im Gebet finden Menschen Trost

Was die Frauen weltweit eine und was ihnen Mut mache, sei die Hoffnung darauf, dass es besser wird, wenn man nur ausharrt und glaubt. Dies komme auch in den Gebeten, Liedern und Texten zum Ausdruck, die die Frauen aus genannten Ländern für den diesjährigen Weltgebetstag ausgewählt haben.

Stockach Digitale Zeitreise: Stefan Albrecht ermöglicht Spaziergang durch Alt-Sankt Oswald Das könnte Sie auch interessieren

„Und dieser Trost passt nicht nur zu Corona, er ist auch im Bezug auf die Situation in der Ukraine sehr aktuell“, fügt Dorothee Staud-Fiek hinzu.

Das ist der Fahrplan

In der Evangelischen Christuskirche in Ludwigshafen geht der Weltgebetstag bereits am Donnerstag, 3. März, los: Dort kann man von 14 bis 16 Uhr die Ausstellung besuchen, die auch am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 14 bis 16 Uhr dort zu sehen sein wird.

Gottesdienste zum Weltgebetstag finden statt wie folgt: Am Donnerstag um 8.15 Uhr und am Freitag um 18.30 Uhr in der Evangelischen Johanneskirche Wahlwies. Auch in der Evangelischen Jakobuskirche Sipplingen findet am Freitag um 18 Uhr ein Gottesdienst zum Weltgebetstag statt. Es werden in den Kirchen Spenden zugunsten verschiedener Projekte für Frauen im Rahmen des Weltgebetstages gesammelt.

Infos zu Spenden und Projekten unter www.weltgebetstag.de