Zur Unterstützung rückte laut einer Mitteilung der Ortsgruppe auch ein DLRG-Boot aus Wallhausen aus. Erst konnten die Retter das Boot nicht finden, entdeckten es dann aber nach einer Rückfrage östlich von Ludwigshafen in der Seemitte.

Die Besatzung kümmerte sich um die Erstversorgung der Person, die nur bedingt ansprechbar gewesen sei, und brachten sie in Ludwigshafen an Land. Dort übernahm dann ein Krankenwagen den Transport in ein Krankenhaus. Die anderen Kräfte konnten daraufhin den Einsatz beenden.