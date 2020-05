Manchmal liegt einige Klugheit in Texten von – Schülern. Zum Beispiel in einer Klassenarbeit, die vor einiger Zeit an einer Grundschule der Region entstanden ist. Da schrieb eine Viertklässlerin von einem Hasen, der immer nur umherhetzte, um abends wieder in seinem Bau zu sein. Eines Tages traf der Hase eine Schnecke. Der schnelle Hase bemitleidete das langsame Kriechtier, denn, so dachte der Hase, die Schnecke sehe nichts von der Welt. Doch die Schnecke erwiderte, dass sie in ihrem Tempo die ganze Welt kennen lernen würde und doch immer zu Hause sei. Den Hasen in der Geschichte brachte diese Antwort ganz schön ins Grübeln. Und auch die Deutschlehrerin des Mädchens ließ der Text nicht unberührt. Denn er zeigt: Auch wenn man es von außen vielleicht nicht sieht, kann man einen sinnvollen Weg verfolgen.