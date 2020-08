Ein verwunschener Weg windet sich gleich nach dem Strandbad Bodman entlang des Naturschutzgebiets, an jener Stelle, wo die Stockacher Aach in den Bodensee mündet. Dort begann er, der Märchenspaziergang, den Elisabeth Frank, ausgebildete Märchenerzählerin im thematisch passenden Mittelalterkleid, mit ihren kleinen und großen Zuhörern, sieben Kindern und vier Erwachsenen, unternahm. Die Aktion gehörte zum Bodmaner Ferienprogramm.

Musikalischer Zutritt in das Märchenreich

Vorbei an Sumpf und knorrigen Bäumen ging es in Richtung Ufer und hier und da, an schattigen Orten, wurden Erzählpausen eingelegt. Der Zutritt in das Märchenreich wurde jeweils durch die zauberhaften Klänge einer Kalimba symbolisch eingeläutet, ein traditionelles, aus Afrika stammendes Musikinstrument, das auch die Kinder ausprobieren durften.

Und was wurden da nicht für Märchen von Elisabeth Frank erzählt. Märchen vom Rumpelstilzchen, von den sieben Geißlein, Dornröschen, den Bremer Stadtmusikanten und der Salzmühle, welche daran schuld ist, dass das Meerwasser salzig schmeckt.

Die ausgebildete Märchenerzählerin Elisabeth Frank in Aktion. | Bild: Constanze Wyneken

Mit, je nach Charakter, verstellter Stimme konnte Elisabeth Frank ihre Zuhörer in den Bann schlagen. Und sollte doch, besonders bei den ganz jungen Zuhörern, die Konzentration, teils wegen großer Hitze, teils wegen ablenkender Geräusche ein wenig entschwunden sein, vermochte Elisabeth Frank es, die Aufmerksamkeit durch kleine Rätsel wieder zurückzuerlangen.

Die Kinder kannten sich in der Thematik Märchen bestens aus und so konnten alle Rätselfragen von Timofij, Nika, Lana, Laura, Sophie und Hannes gelöst werden, was viel Grund zu Freude und Applaus gab, auch bei den Eltern.

Maryna Hrynyuk, die Mutter von Nika und Tomofij, schien sichtlich froh über das Wissen ihrer Kinder, das jedoch nicht von ungefähr komme, schließlich lese sie ihren Kindern jeden Abend ein Märchen oder eine Geschichte vor und auch im Kindergarten seien vor nicht allzu langer Zeit Märchen erzählt worden.