In Bodman gibt es schon lange einen Förderverein für den öffentlichen Kindergarten – und nun mit dem Förderverein Seekinder auch in Ludwigshafen. Die Idee, einen solchen zu gründen, stammt von Verena Tabor. Sie kommt ursprünglich aus Bodman und fragte sich, warum ein solcher Verein nicht auch im Ortsteil Ludwigshafen möglich sein sollte. Als ihre Tochter in den Kindergarten St. Michael kam, ergab sich im Elternbeirat das Gespräch mit Verena Korn. Auch die zweifache Mutter war gleich begeistert von dem Vorschlag und so nahm das Vorhaben allmählich Fahrt auf. Im Frühjahr 2022 wurde der Förderverein Seekinder Ludwigshafen gegründet und hat bereits rund 30 Mitglieder.

Viel Aufwand im Vorfeld

Etwa ein Jahr sei die Vorbereitungszeit lang gewesen, erzählen Verena Tabor und Verena Korn. „Wir mussten erst einmal herausfinden, wie man einen Förderverein gründet, wie die Satzung aussehen soll und was der Verein überhaupt tun soll“, so Verena Tabor. Sie nahmen Kontakt zum Finanzamt auf, unterhielten sich mit anderen Fördervereinen, durchforsteten deren Flyer und führten viele Telefonate.

Verena Korn berichtet, sie hätten sich an der Satzung des Fördervereins in Bodman orientiert und auch im Internet recherchiert. „Dann haben wir alles zur Vorabprüfung ans Finanzamt nach Singen geschickt. Das hatte man uns ans Herz gelegt, damit alles passt wegen der Gemeinnützigkeit.“

Unterstützung aus der Gemeinde

Anschließend begaben sie sich auf die Suche nach Eltern, die mitmachen wollten. „Wir haben einen Aufruf gestartet im Kindergarten St. Michael und im Schneckenhäuschen und dabei unsere Idee vorgestellt und um engagierte Eltern geworben.“ Schließlich brauchten sie zur Gründung mindestens sieben Mitglieder, die die Satzung und das Gründungsprotokoll unterschreiben.

St. Michael und Schneckenhäuschen Der katholische Kindergarten St. Michael in der St. Otmar Straße 3 im Ortsteil Ludwigshafen wird von Claudia Böttinger geleitet. Er bietet in drei Gruppen insgesamt 75 Kindern Platz. Der Kindergarten ist erreichbar unter der Telefonnummer (07773) 5424 oder per Mail unter kindergarten@kath-pfarramt-ludwigshafen.de.

Inge Bergmann ist die Ansprechpartnerin für die Kinderkrippe Schneckenhäuschen in der Buhlstraße 5 im Ortsteil Ludwigshafen. Sie ist unter der Telefonnummer (07773) 9376815 oder per Mail unter kita@bodman-ludwigshafen.de erreichbar. Ins Schneckenhäuschen gehen Kinder zwischen zwölf Monaten und drei Jahren. Die Gruppe „Wiesengrün“ hat eine verlängerte Öffnungszeit, die Gruppe „Wasserblau“ ist eine Ganztagsgruppe.

Zur Vorsitzenden wurde Katja Friedrich gewählt, Verena Korn ist ihre Stellvertreterin. Verena Tabor ist Schriftführerin und Katrin Schreiber Kassiererin. Als Beisitzer stellten sich Isabel Bertiller, Karina Ehmann, Sara Hetges und Liane Fugel zur Verfügung. Schließlich meldete sich auch Simone Mayer, sie wollte ebenfalls mithelfen. Der erste offizielle Auftritt fand mit einem Stand beim Hafenfest statt. Die Gemeinde sei ihnen entgegengekommen und habe keine Standkosten verlangt, erzählen die Frauen dankbar. „Auch die Eltern haben uns unterstützt mit Spenden in Form selbstangefertigter Sachen. Und die Kindergartenkinder haben Schälchen gestaltet“, erinnert sich Katja Friedrich.

Das steht nun an

Der Förderverein Seekinder Ludwigshafen möchte beide Einrichtungen im Ortsteil Ludwigshafen fördern. Konkrete Ziele sollen in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen an einem runden Tisch ermittelt werden. „Welche Wünsche oder Anregungen haben die Einrichtungen? Welche Beschaffungen zum Beispiel Bastelmaterialien können wir übernehmen?“, zählen die Frauen auf. Katja Friedrich kann sich auch vorstellen, Abos für Zeitschriften abzuschließen, sich an größeren Investitionen zu beteiligen, Erste-Hilfe-Kurse und verschiedene Präventionskurse anzubieten oder auch eine Bibliothek aufzubauen, die später in neuen Kindergarten integriert werden kann. Auch finanzielle Unterstützung bei Ausflügen, wenn keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, wolle der Förderverein leisten.

Mitglieder zahlen mindestens acht Euro pro Jahr als Beitrag, der mittlere Beitragssatz liegt bei 15 Euro. Es darf natürlich auch freiwillig mehr gezahlt werden, so Verena Tabor. Sie betont: „Wir nehmen sehr gerne auch passive Mitglieder auf. Auch kindergartenfremde Personen dürfen sich bei uns anmelden, also zum Beispiel Großeltern, Freunde oder Bekannte.“

Erste Aktionen sind geplant

Für die nahe Zukunft sind einige Aktionen geplant. Wenn im September der Kunstrasenplatz eingeweiht wird, wird der Förderverein Seekinder Ludwigshafen dort mit einem Stand präsent sein. Die Verantwortlichen wollen den Verein bei den lokalen Unternehmen bekannt machen. Wer Fragen zum Förderverein hat, kann sie an info@seekinder-ludwigshafen.de schicken. Dort werden gerne auch Angebote für Aktionen für oder mit Kindern entgegengenommen.