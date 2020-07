von SK

Einsatztaucher der DLRG Bodman waren an einem groß angelegten Sucheinsatz am Untersee beteiligt. Dies teilt die DLRG mit. Laut einer Meldung der Polizei hatte sich ein 19-Jähriger am Donnerstag gegen 20 Uhr im Strandbad Horn zu einer Seeüberquerung in Richtung Schweizer Ufer aufgemacht. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Mann ins Wasser ging, und habe ihn dann aus den Augen verloren. Laut Einsatzbericht der DLRG waren zahlreiche DLRG-Kräfte, die Wasserschutzpolizei, ein Rettungshubschrauber und zur Beleuchtung die Feuerwehr Gaienhofen im Einsatz. Kurz vor 22 Uhr konnte eines der Boote den Schwimmer aufnehmen.

Die Polizei warnt eindringlich vor den Gefahren einer solchen Aktion: „Selbst sehr gut trainierte Schwimmer sollten sich nie ohne Beiboot oder Schwimmboje auf eine so lange Tour auf den See begeben“, heißt es in der Meldung. Bei Schwierigkeiten könnten sie sich sonst nicht vor dem Ertrinken retten. Außerdem sollte man beim Schwimmen in der Dunkelheit immer eine Lichtquelle dabei haben, um für andere Wassersportler erkennbar zu sein.