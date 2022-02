Ein 66-Jähriger sei mit seinem Lastwagen ortsauswärts in Richtung Stockach unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung zur Straße „Im Gröblen“ sei er nach links abgebogen und mit dem auf dem Radweg aus entgegenkommender Richtung fahrenden 20-Jährigen zusammengestoßen. Am Rennrad sei Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden, am Lastwagen Schaden in Höhe von rund 800 Euro.