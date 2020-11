Zeitbegrenzung oder nicht? Die künftige Parkregelung an den Sportplätzen und der Halle in Bodman hat die Gemüter in der jüngsten Gemeinderatssitzung erhitzt. Sogar schon zum zweiten Mal, den es hatte bereits im Juli eine Diskussion gegeben. Nun stand die endgültige Entscheidung an, wie lange dort das Parken erlaubt sein soll, da die Fläche oft von Dauerparkern missbraucht wird. Bürgermeister Matthias Weckbach sagte: „Wenn wir die Parkzeit begrenzen, haben wir keine Dauerparker mehr.“

Viele Meinungen und Ideen

Einige Räte regten sich darüber auf, dass ein Zeitlimit eine unerträgliche Einschränkung für den Trainings- und Spielbetrieb wären. Es gab viele Wortmeldungen. Alwin Honstetter (CDU) regte an, den Bereich direkt an der Sporthalle rein für die Vereine auszuweisen. Claudia Brackmeyer (SPD) zum Beispiel sah die Wohnmobile, die oft in der Ecke stehen und den Zugang zu einem Tennisplatz versperren würden, als Problem. Christoph Leiz (Grüne) schlug vor, den Grünstreifen am Sportplatz auch zum Parken auszuweisen. Sonja Hildebrand (Freie Wähler) war direkt gegen diese Idee, da dies ein Problem für die Transportfahrzeuge auf den Firmengeländen wäre.

Andreas Eppler vom Ordnungsamt erinnerte das Gremium daran, dass der Auffangparkplatz wegfällt, wenn der Bau des Penny-Markts beginnt und die Besucher sich dann andere Parkmöglichkeiten wie am Sportplatz suchen würden.

Bürgermeister spricht ein Machtwort

Weckbach beendete die Diskussion schließlich mit dem Hinweis, dass es ganz andere Probleme und Themen gebe. Es könne nachgesteuert werden, wenn es so mit der Parkdauer nicht klappe. Mit dem Ratsbeschluss, der einstimmig bei einer Enthaltung ausfiel, wird die Parkplatzfläche der Zweckbestimmung Parken für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen gewidmet. Die Gemeinde beantragt die Anordnung der Parkzeitbegrenzung auf drei Stunden für die Zeit vom 15. März bis 1. November. Für Vereine gibt es die bereits erprobte Regelung, mit der längeres Parken möglich ist.