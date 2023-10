Bereits vor 33 Jahren wurde die als gemeinnützig anerkannte ökumenische Aktion Ferienfreiplätze gegründet. Ihr Zweck war und ist bis heute, Kindern aus sozial schwachen Familien einen Ferienaufenthalt am Bodensee zu ermöglichen. Nach der pandemiebedingten Pause mit nur vereinzelten Aufenthalten wurde in diesem Sommer wieder ein Gruppen-Aufenthalt finanziert. Diesmal konnten ukrainische Waisenkinder sich in Griechenland erholen. Berthold Weber, gemeinsam mit seiner Frau Katharina Weber und Sabine Scherr Ansprechpartner der Aktion Ferienfreiplätze, erzählt, wie es dazu kam und wie es weitergeht.

Eine aus der Ukraine stammende Bekannte, die schon lange in Bodman lebt, habe den Kontakt zum Familienwaisenhaus in Korolewo hergestellt, erzählt Berthold Weber. Der etwa 8000 Einwohner zählende Ort liegt im transkarpatischen Tiefland in der westlichen Ukraine. „Von dort kam die Frage, ob wir elf Kindern einen Aufenthalt in Griechenland finanzieren können.“

Einige ukrainische Waisenkinder konnten mit ihren Betreuern dank der Unterstützung der Ökumenischen Aktion Ferienfreiplätze ein paar unbeschwerte Tage in Griechenland genießen. | Bild: Familienwaisenhaus in Korolewo

Er betont, der verheerende Krieg in der Ukraine bringe für Kinder ein unermessliches Leid. „Wir haben uns entschlossen, dieses Waisenhaus zu unterstützen, damit dessen Kinder einen unbeschwerten Aufenthalt außerhalb der Ukraine genießen können.“

Dank der großen Spendenbereitschaft in der Region war der Aufenthalt schnell komplett finanziert. „Unsere Spender zeigten sich besonders großzügig. Es war fantastisch, dass wir das so schnell machen konnten“, sagt Berthold Weber erfreut.

Zur Organisation Die Spendenhöhe bestimmt jeder Spender selbst. Die Kinder werden durch die Evangelische Gemeindejugend Baden in Karlsruhe vermittelt. Diese arbeitet mit heilpädagogischen Schul- und Erziehungsheimen zusammen. Die entsprechenden Einrichtungen stellen auch Erzieher und Betreuer für den Urlaubsaufenthalt. Man erreicht die Ansprechpartner Katharina und Berthold Weber unter der Telefonnummer 07773 260 sowie Sabine Scherr unter der Telefonnummer 07773 4684488. Die ökumenische Aktion Ferienfreiplätze hofft, nach den Jahren der Pandemie wieder zahlreichen Gruppen von Kindern einen Ferienaufenthalt am Bodensee ermöglichen zu können – vielleicht sogar Waisenkindern aus der Ukraine.

Große Dankbarkeit

Die Unterstützung schenkte den Kindern einige schöne Tage in Griechenland und das Waisenhaus bedankte sich überschwänglich. „Beim Ausruhen an der wunderschönen Küste Griechenlands spürten die Kinder die Wärme der Sonne, den Geschmack der Meeresbrise und die Freude an der Kommunikation miteinander“ hieß es im Dankesschreiben.

Schwester Josafata Oleksandra Karwazka vom Familienwaisenhaus teilte mit: „Für unsere Pflegekinder, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden, war dieser Urlaub ein echtes Geschenk. Sie sind sehr glücklich und wir sind sicher, dass ihnen diese Erfahrung für den Rest ihres Lebens in Erinnerung bleiben wird.“ Die Seereise habe sich positiv auf die Gesundheit und Stimmung der Kinder ausgewirkt. Weiter schrieb sie: „Ihr Beitrag hat den Kindern geholfen, ihre Ängste und Nöte für einen Moment zu vergessen und die Lebensfreude zu genießen, die sie verdienen.“

Bodman-Ludwigshafen Piratensongs, Zeitreisen und ernste Zukunftsgespräche: Bunte Mischung beim Unternehmerempfang Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Aktion finanziert wird

Katharina und Berthold Weber sowie Sabine Scherr verwalten seit vielen Jahren ehrenamtlich das gespendete Geld, das in vollem Umfang bei den benachteiligten Kindern ankomme. Träger der Aktion sind die Kirchengemeinden. Die Schirmherrschaft liegt bei Pfarrer Matthias Sehmsdorf (Evangelische Kirchengemeinde Ludwigshafen), Pfarrer Nikolaus Böhler (Katholische Seelsorgeeinheit See-End) und Wilderich Graf von und zu Bodman.

Die Ferienfreiplätze werden durch Spenden von Privatpersonen, Geschäftsleuten und Firmen finanziert. Auch der Rotary Club und der Lions Club zählen zu den Sponsoren. Mehr als tausend Kindern wurde bereits ein kostenloser Ferienaufenthalt ermöglicht.