Jürgen Wieshoff ist ein besonders kreativer Kopf. In seiner Freizeit gestaltet er Pop-Art, die durch knallige Farben und einfache Formen begeistert. Er wollte trotz der Corona-Einschränkungen eine Ausstellung auf die Beine stellen und überlegte, wer verrückt genug sein könnte, mitzumachen. „Da fiel mir Wolfram Otlinghaus ein“, erzählte er. Dessen stimmungsvolle Landschaftsbilder rund um den Bodensee seien bekannt und vielerorts zu sehen. Beide Männer sind seit vielen Jahren befreundet und lockten jetzt interessierte Besucher mit einer Open-Air-Ausstellung in Wieshoffs Garten.

Bodman-Ludwigshafen Musikverein Ludwigshafen verschiebt seine Jubiläumsveranstaltungen auf 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Wolfram Otlinghaus verriet, er habe selbst schon lange damit geliebäugelt, seine Landschaftsbilder in der Landschaft auszustellen. „Das ist eine Aktion, die mit am besten zu planen und durchzuführen ist.“ Die beiden Kunstschaffenden erkundigten sich bei der Gemeinde, welche Regeln sie beachten mussten. „Die Absprache war völlig problemlos“, lobte Jürgen Wieshoff. Sie hätten Zettel zur Erfassung der Besucherdaten bereitgelegt, Bereiche abgegrenzt und ab einer bestimmten Besucherzahl eine Maskenpflicht verfügt.

Alltägliche Gegenstände – stark vergrößert

Die Künstler verteilten ihre Werke unter mehreren Pavillons. Jürgen Wieshoff greift in seiner Arbeit alltägliche Gegenstände auf und vergrößert diese stark. Er präsentiert zum Beispiel High Heels, die an schmalen Frauenbeinen stecken. Auch Queen Elisabeth hat es ihm angetan – oder vielmehr eine Briefmarke mit ihrem Konterfei, die einer Dauermarkenserie im Vereinigten Königreich entstammt und seit 53 Jahren ausgegeben wird.

Künstlergarten wird zum Hingucker

Im Künstler-Garten hing dieses Motiv großformatig in unterschiedlichen Farbkombinationen. Wieshoff bietet seine Werke in limitierten Auflagen und verschiedenen Ausführungen an. PoP-Art steht bei ihm für „Paint on Print“, denn er druckt die Bilder aus und bemalt sie partiell mit Acryltechnik. Dadurch wird jedes seiner Bilder zum Unikat. Er bietet seine Bilder auch als Druck hinter Acrylglas oder als Poster an. Vielen Werken sieht man seine Liebe zu Comics an, wenn kurze Wörter in Sprechblasen die Betrachter zum Schmunzeln bringen. Genau das ist sein Ziel: Die Bilder sollen Spaß machen und gute Laune unter den Besuchern verbreiten.

Eine verträumte Stimmung

Dagegen versetzen die Landschaftsbilder von Wolfram Otlinghaus die Betrachter eher in eine ruhige, fast schon verträumte Stimmung. Durch Langzeitbelichtung gelingen dem Profi Bilder, die fast wie gemalt wirken. Er erzählte über die Herausforderung, das perfekte Licht und den perfekten Moment für sein gewähltes Fotomotiv zu erwischen.

Bodman Es geht voran, aber das geplante Museum in Bodman mit Funden aus 7000 Jahren Ortsgeschichte öffnet nicht vor 2022 Das könnte Sie auch interessieren

Manchmal komme er mit Bildern nach Hause, die er vorher nicht hätte planen können, weil sich zum Beispiel eine ganz besondere Wolkenformation gebildet hatte oder auf einen Schlag eine Gruppe Wasservögel aufflog. Seine Fotodrucke auf Leinwand vertragen Sonnenlicht. Sie sind mit einem Schutzlack versiegelt und gegen haptische Einflüsse geschützt. Deshalb hatte er auch keinerlei Bedenken, die großformatigen Bilder, die sonst in seiner Bodenseefoto-Galerie mitten in Ludwigshafen ausgestellt sind, bei der Freiluftausstellung zu zeigen.

Veranstaltung soll wiederholt werden

Beide Künstler genossen die Veranstaltung, die am zweiten Tag deutlich mehr Besucher anzog als am ersten. Sie gestanden: „Wir hatten einen Riesenspaß, nicht nur, weil wir endlich mal wieder Gelegenheit hatten, unsere Bilder auszustellen, sondern weil es uns beiden so enorm viel Spaß macht, die eigenen Werke Interessenten zu zeigen und ein Feedback zu erhalten.“ Die netten Besucher, das tolle Wetter und die gemütliche Atmosphäre sorgten dafür, dass beide sich eine Wiederholung dieser Open Air Veranstaltung durchaus vorstellen können.