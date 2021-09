Bodman-Ludwigshafen vor 14 Minuten

Kunst im Park: In den Parkanlagen am Zollhaus in Ludwigshafen wird eine Ausstellung gezeigt

Wegen Corona hatten es viele Künstler nicht leicht. Ihre Galerien mussten lange Zeit geschlossen bleiben. Die beiden Künstler Wolfram Otlinghaus und Jürgen Wieshoff aus Bodman-Ludwigshafen haben sich selbst geholfen: Sie verlegten ihre Galerie ins Freie. Auch in diesem Jahr wollen sie ihre Werke in der Natur präsentieren. Am 11. und 12. September sind sie in den Parkanlagen am Zollhaus in Ludwigshafen ausgestellt.