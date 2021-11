Es gibt sie noch – die schönen Dinge des Lebens, die einen für kurze Zeit die Sorgen und Nöte der Corona-Zeit vergessen lassen. Kunst kann solch eine wohltuende Wirkung haben. Vier unterschiedliche Künstler präsentierten ihre Arbeiten in den Räumen von Fotograf Wolfram Otlinghaus in Ludwigshafen. Drei Tage lang hatten Besucher die Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen und gleich an Ort und Stelle etwas zu kaufen.

Vor dem Atelier hatte Uwe Lang aus Villingen-Schwenningen seine mannshohen Holzskulpturen aufgestellt, die von ihm aus ganzen Baumstämmen herausgearbeitet worden waren. Der Kettensägen-Künstler erzählte: „Ich übernehme die Form eines Stammes in meinen Arbeiten.“ Seine Liebe gehöre modernen, abstrakten Formen und Gestalten, seine Kunstwerke wiesen meist geschwungene, runde Formen auf.

Filigrane Kunst mit schwerem Gerät: Uwe Lang steht inmitten seiner Stelen, die er aus heimischen Baumstämmen mit einer Kettensäge gestaltet. | Bild: Claudia Ladwig

Manche Holzobjekte verbinde er mit anderen Materialien wie Stein, Glas, Kork oder Metall. Vor allem die Werke aus dem Stamm eines Mammutbaumes fanden besonderen Anklang bei den Besuchern. Eine Passantin war nahezu schockverliebt in ein Paar aus Holz und kaufte diese Skulptur vom Fleck weg.

Während Wolfram Otlinghaus Uwe Lang erst vor Kurzem bei der Augenweide im Zollhaus kennengelernt hatte, war er Bildhauerin Kerstin Stöckler schon vor einigen Jahren auf einer anderen Ausstellung begegnet. Er sei von ihren filigranen Papierskulpturen begeistert gewesen, sagte er. Diese entstehen aus in Streifen gerissenem Zeitungspapier, das zusammen mit Wachs oder einer speziellen Klebermischung modelliert wird.

Kerstin Stöckler aus Altshausen mit einer ihrer Papierskulpturen. Die Darstellung einer Tänzerin trägt den Namen „Sich überwinden und einfach nur tanzen“. | Bild: Claudia Ladwig

Sie arbeite oft an mehreren Skulpturen parallel und während des Modellierens entwickle sich die endgültige Form, erklärte sie – meist schaffe sie Tänzerinnen oder andere Frauengestalten. „Das Papier lasse ich teilweise roh, sodass man die Worte sieht, teilweise wird es mit Lack überzogen oder patiniert, dann ist es nicht auf ersten Blick zu erkennen.“

Kerstin Stöckler zeigte auch schmale Stelen aus Holz, die sie mit einer Kettensäge gearbeitet hatte. Und sie präsentierte Mini-Skulpturen aus Zeitungspapier oder Draht in Kombination mit Hölzern, die Gebrauchsspuren und somit Leben in sich hatten.

Filigrane Arbeit mit Gold und Edelsteinen

Auf ganz andere Art filigran, jedoch nicht weniger beeindruckend waren die Schmuckstücke von Goldschmied Michael Niehl. Er arbeite gern mit Edelsteinen sowie Gold, Silber und Titan. Letzteres nimmt im Säurebad mit elektrischer Spannung je nach Spannung eine andere Färbung an. So gestaltet er Ketten und Armbänder mit interessanten Farbverläufen. Er stellte seine „Bodenseejuwelen“ aus und zeigte kunstvolle Ringe mit Bodensee-Silhouette.

Anna-Sophie Niehl arbeitet an einem Fuchsschwanzarmband aus Gold. Ihr Vater Michael Niehl stellt einige seiner Schmuckunikate aus. | Bild: Claudia Ladwig

Seine Tochter Anna-Sophia Niehl gewährte einen Einblick in die Arbeit eines Goldschmieds. Sie fertigte eine Fuchsschwanzkette aus 18-karätigem Golddraht. „Die Technik ist schon 5000 Jahre alt“, sagte sie, während sie Ösen wickelte und verlötete, versäuberte und in Form bog.

Landschaften und Segel-Motive

Ringsherum zierten die großformatigen Bodensee-Fotografien des Hausherrn die Wände. Wolfram Otlinghaus sagte, die Ausstellung trage den Namen „Windmond“. Als solcher werde in nordischen Ländern der November bezeichnet. Neben seinen Landschaftsaufnahmen zeige er diesmal schwerpunktmäßig Segelbilder.

Die vier Künstler freuten sich über die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu präsentieren. „Für uns ist der Bedarf an kleinen Veranstaltungen groß“, so Otlinghaus.

Arbeiten mit Gold Im Internet zeigt der Goldschmied Michael Niehl, der nun in Bodman-Ludwigshafen mit ausstellte, wie eine Fuchsschwanzkette entsteht. Zunächst wird Gold eingeschmolzen und in eine Form gegossen. Der Goldstab wird versäubert und vierkantig gewalzt. Nach dem erneuten Erhitzen folgen das Ausglühen und Abschrecken, bevor aus dem Gold Draht gezogen wird. Dieser wird über einen Metallstab gewickelt und die einzelnen Ösen werden dann mit einer Zange aufgeschnitten. Sie müssen anschließend verlötet werden. Jede Öse wird mithilfe einer Rundzange länglich geformt, sodass sie wie eine Null aussieht. Dann wird sie in der Mitte zusammengedrückt und die Bäuche der entstandenen Acht werden hochgebogen. Nun kann diese Öse in die vorherige eingehängt werden. Ist die Kette lang genug, wird sie durch eine Lochvorrichtung gezogen. Dadurch wird sie schön gleichmäßig. (wig)