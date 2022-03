Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen hat etwas, das viele andere nicht haben: sieben verfügbare Mehrfamilienhaus-Grundstücke. Dies ergebe eine markbeherrschende Position, denn momentan seien fast keine solchen Grundstücke auf dem Markt, sagte Bürgermeister Matthias Weckbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Eine dieser Flächen befindet sich hinter der Volksbank in Bodman, für die der Gutachterausschuss transparente Vergabekriterien erarbeitet und die das Gremium nun beschlossen hat. Diese Kriterien seien aufgrund der Situation notwendig, sollen Rechtssicherheit geben und Gerichtsverfahren vermeiden, hieß es in der digitalen Sitzung.

Beispiele für die Kriterien

Es gibt speziell für den Verkauf des Grundstücks hinter der Volksbank jetzt ein Punktesystem mit unterschiedlicher Gewichtung verschiedener Merkmale. Diese sind zum Beispiel für städtebauliche Aspekte 10 von 100 Punkten, für die Stärkung der Ortsmitte 20 Punkte und für den Anteil an bezahlbarem Wohnraum 15 Punkte. Bewerbungen würden danach bewertet und die Summe der erreichten Punkte entscheide über die Grundstücksvergabe, so die Sitzungsvorlage. Matthias Weckbach merkte noch an, dass der Kaufpreis mit 25 Punkten zwar am gewichtigsten sei, aber nicht allesentscheidend.

Für die Mehrfamilienhaus-Flächen im Neubaugebiet Haiden werde es eine gesonderte Festlegung geben, über die das Gremium in der kommenden Sitzung am 15. März entscheidet.

Die bisherigen Interessenten für die Fläche erhielten nach der Sitzung diese Kriterien samt einer Bitte um eine Bewerbung mitgeteilt. „Die drei mit den meisten Punkten kommen in die zweite Phase“, erklärte Matthias Weckbach. So könne die Gemeinde sicher sein, dass dieses Grundstück absolut rechtssicher vergeben werde.

Es gab keine Debatte und keine Rückmeldungen aus dem Gremium. Bei der Abstimmung war die Mehrheit für den Beschluss dieser Transparenzkriterien. Nur Christoph Leiz (Grüne) stimmte als einziges Ratsmitglied dagegen.