Der Gemeinderat in Bodman-Ludwigshafen hat einen Schreibfehler in der Kostensatzung der Feuerwehr korrigiert. In der Anfang Dezember 2020 beschlossenen Satzung standen versehentlich 170 Euro statt 120 Euro pro Stunde für Löschfahrzeug LF 10 der Abteilung Bodman. Das ist nun geändert.

Die Satzung zeigt die Kosten auf, die für Einsätze fällig werden, die Personen oder Firmen selbst tragen müssen und nicht anderweitig abgedeckt sind.