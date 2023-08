Der Verein Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen hat schon viel Gutes getan. Denn er will Menschen in armen Ländern Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen – und das schon seit 44 Jahren. Seit 2016 hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt, jetzt sind es knapp 170 Mitglieder. Diese Zahl bucht der Vorsitzende Daniel Trisner als großen Erfolg. „Den bunten Haufen unter einen Hut zu bringen, ist spannend, aber nicht ganz einfach für die Vorstandschaft. Die Mischung unterscheidet uns extrem von anderen Vereinen“, betont er.

Das Vereinsziel der Hilfe zur Selbsthilfe werde durch die langfristige Unterstützung und den direkten Kontakt über Verbindungspersonen vor Ort gewährleistet. Dadurch behalte der Verein den Überblick, wann Projekte und Institutionen so gestärkt sind, dass sie aus eigener Kraft weiterarbeiten können.

Die Mitglieder des Vorstands (von links): Beisitzer Conny Sonnenmoser, Flavia Beirer und Alexander Märzendorfer, Schriftführerin Mara Lindenmayer, Kassierer Jürgen Beirer, Beisitzer Sigi Emke, stellvertretender Vorsitzender Christopher Schmidtberger, Vorsitzender Daniel Trisner und Beisitzer Siegfried Karle. | Bild: Ute Trisner

Kinderprojekte haben dabei erste Priorität. „Wir schaffen glückliche Kinder und Jugendliche in armen Ländern – und helfen indirekt und auf lange Sicht der ganzen örtlichen Gesellschaft“, so Daniel Trisner.

So hilft der Verein den Kindern

Er ist überzeugt davon, dass Bildung der beste Schutz gegen Armut und Ausgrenzung ist. Sie beuge Hunger, Elend und Gewalt vor. „Durch eine Ausbildung lernen die Kinder und Jugendlichen, richtig und falsch zu unterscheiden. Sie lernen einzuordnen, was in der Welt passiert, und stehen für die Zukunft stabiler im Leben.“ Der Verein biete auch spontane Unterstützung in akuten Notlagen an.

Dorffreundschaft Maygas hat bereits in ganz unterschiedliche Projekte weltweit investiert. Trisner nennt aktuelle, langjährige Projekte wie Rio Negro in Guatemala. Dort werden Maya-Familien seit 13 Jahren mit Stipendien und Schulmaterial bei der Schul- und Berufsausbildung der Kinder unterstützt. „Mit unserer Hilfe tragen wir auch zum Erhalt der Maya-Kultur bei“, erklärt Trisner. Der Verein erhält regelmäßig Fotos, es gibt eine Ansprechperson vor Ort und Vereinsmitglied Victor Lindenmayer ist gelegentlich selbst dort.

Stipendien, Einrichtungen und Schuluniformen

In Sri Lanka ist der Verein Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen seit etwa acht Jahren aktiv. Er hilft an drei unterschiedlichen Standorten. In der Schule St. Anne in Manipay werden Schüler durch Stipendien gefördert. Dank der deutschen Hilfe wurden Klassenzimmer, Lehrerzimmer und Toiletten eingerichtet. In diesem Jahr wurden außerdem zwei Kopiergeräte angeschafft, um den Schülern Aufgabenblätter zukommen lassen zu können.

Diese Schüler besuchen die Schule St. Anne. | Bild: Archiv Verein Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen

In Pandatheruppu unterstützt der Verein die Modernisierung einer kleinen Schule. Für eine weitere Schule, das Vaidyeswara College, übernahm er außerdem 16 Stipendien, zwei Zelte für Ourdoor-Aktivitäten und gab weiteres Geld, um für 20 Schüler mittelloser Eltern Schuluniformen schneidern zu lassen. Ohne Uniformen hätten die Kinder die Schule nicht weiter besuchen dürfen.

Ein Kindergarten in Naguleswaran konnte zwei Toiletten und Spielgeräte anschaffen, die Schule in Uthyatharagai erhielt Unterstützung bei Wasserleitungsanschlüssen und Zisterne.

In der jährlichen Hauptversammlung wurde nun das Vorstandsteam bestätigt. Dazu gehören neben Daniel Trisner auch sein Stellvertreter Christopher Schmidberger, Schriftführerin Mara Lindenmayer und Kassierer Jürgen Beirer. Kassenprüfer sind Michael Dirnhofer und Veit Heckeler.

Sie alle richten den Blick für den Verein auch wieder Richtung Afrika. Und zu Haiti haben sie ebenfalls schon länger Kontakt. Dort wurden der Bau einer Entbindungsstation und eine Baumpflanzaktion von Kindern unterstützt.

Woher bekommt der Verein das notwendige Geld?

Einen Großteil des benötigten Geldes erarbeitet sich der Verein durch Aktivitäten in Bodman-Ludwigshafen. Haupteinnahmequellen sind die Teilnahme am Seefest und Hafenfest sowie die Eintrittsgelder bei den beliebten Theateraufführungen. Außerdem erhebt der Verein einen Mitgliedsbeitrag von 12 Euro pro Jahr – wer mehr geben möchte, darf das tun. Auch Spenden sind jederzeit willkommen.

Zwei Aufführungen im November Extrem wichtig sind für den Verein Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen die Theateraufführungen. Zum einen, weil durch die Eintrittsgelder die Möglichkeiten zur Förderung der Hilfsprojekte verbessert werden, aber zum anderen auch, weil die Darsteller einfach mit Herzblut auf der Bühne stünden. Am 25. und 26. November ist es wieder soweit. Diesmal allerdings unter besonderen Bedingungen: Bis zum Jahresende wird das Gemeindezentrum aufgrund von Umbaumaßnahmen nicht nutzbar sein. Daher spielt das Ensemble unter Leitung von Daniel Trisner nach Rücksprache mit Pfarrer Nikolaus Böhler in der katholischen Kirche St. Otmar. Gezeigt werde der Einakter „Eine gute Tat“. Das Stück hatten die Schauspieler bereits in der Corona-Zeit für eine Darbietung im Freien einstudiert. Die vorweihnachtliche Vorführung wird eingebettet in ein 15-minütiges Orgelkonzert und den Abschluss durch ein Bläserensemble des Musikvereins Ludwigshafen. (wig)

Die Theateraufführungen stellen eine wichtige Einnahmequelle für den Verein Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen dar. Beim letzten Stück spielten (von links) Ramona Biller, Veit Heckeler, Alexander Märzendorfer, Ute Trisner, Pamela Feiß, Petra Kaupert, Günter Weiß und Robert Auer (fehlt in dieser Szene). | Bild: Claudia Ladwig

Ende Mai hatte die Dorffreundschaft Maygas mit einem anderen Verein die Gelegenheit, sich im örtlichen Drogeriemarkt den Kunden vorzustellen. Diese stimmten für ihren Favoriten ab und kürten die Dorffreundschaft zum Sieger. Vom Drogeriemarkt habe man dafür eine Spende von 600 Euro erhalten, erzählt Daniel Trisner dankbar.

Der Vorsitzende fasst zusammen: „Wir sind der internationalste Verein im Ort und verwoben in so vielen Ländern und Kontinenten.“ Das Geld zur Unterstützung in Entwicklungsländer zu bringen, sei absolut richtig, findet er. „Wir können die Menschen dort mit unseren Mitteln ganz direkt und um ein Vielfaches mehr unterstützen.“