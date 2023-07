2023 feiern die ökumenischen See-Gottesdienste an Bord der MS Großherzog Ludwig ihr zehnjähriges Jubiläum. Unter dem Dach des Katholischen Dekanats Linzgau und des Evangelischen Kirchenbezirks Überlingen-Stockach macht das Kirchenschiff mit Kapitän Vladimir Deinis und seiner Besatzung am 30. Juli, 6. August, 13. August und 20. August ab Bodman und Überlingen erneut die Leinen los. Das Schiff legt um 18 Uhr in Bodman und um 19.15 Uhr in Überlingen ab und kehrt um 20.30 Uhr nach Überlingen und um 21.30 Uhr nach Bodman zurück. Das berichtet das Dekanat in einer Pressemitteilung. Für die Zustiege ab Bodman ist eine Anmeldung bei der Tourist-Information Bodman-Ludwigshafen erforderlich: Telefon 07773 930040, E-Mail info@bodman-ludwigshafen.de.

In Überlingen kann ohne Anmeldung zugestiegen werden – eine Platzgarantie ab Überlingen kann deshalb nicht gegeben werden. Der Eintritt ist frei. Informationen zum Kirchenschiff gibt es auf der Homepage www.kirchenerlebnis-bodensee.de.

Von 2013 bis 2022 haben etwa 8000 Menschen an den „spirituellen Kreuzfahrten“ auf dem Überlinger See teilgenommen. Bis heute ist die Nachfrage hoch und das Kirchenschiff hat einen überregionalen Bekanntheitsgrad erreicht. Die konfessionsübergreifenden, lebensnahen geistlichen Impulse, die Live-Musik und nicht zuletzt die Abendstimmung auf dem Bodensee werden von den Gästen geschätzt und genossen, heißt es in der Mitteilung. Auch die Begrenzung auf etwa 180 Passagiere pro Fahrt lasse ein Gefühl der Gemeinschaft entstehen.

Die ökumenischen Gottesdienste werden jeweils von einem evangelischen und katholischen Liturgen gemeinsam gestaltet und von verschiedenen Ensembles musikalisch begleitet. Mit dem evangelischen Pfarrer Samuel Schelle aus Stetten am kalten Markt und dem katholischen Diakon Werner Ströbele aus der Seelsorgeeinheit Markdorf wird am 30. Juli der erste Gottesdienst auf dem See stattfinden. Der Chor Höriluja übernimmt die musikalische Umrahmung.