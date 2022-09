Es war alles schon geplant, am Samstagmittag sollte es losgehen: Zum dritten Mal hätte die internationale Kunstausstellung ART Ludwigshafen an diesem Wochenende in den Parkanlagen am See stattfinden sollen. Eigentlich. Denn die Open-Air-Ausstellung kann nun doch nicht gezeigt werden, die Organisatoren Jürgen Wieshoff und Wolfram Otlinghaus verkündeten am Freitag die kurzfristige Absage. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber aufgrund einer schlechten Wettervorhersage mit Regen und Wind müsse die Veranstaltung ausfallen, erklären sie.

Zelte nicht wasserdicht und windsicher

Regen und Wind hätten gleich mehrere Nachteile. „Zum einen ist die Kombination von Bildern und Wasser eine sehr schlechte, und die Ausstellung befindet sich leider nicht in einer Halle, sondern in Zelten, die wir nicht wasserdicht bekommen“, schreiben Wieshoff und Otlinghaus in der Absage.

Zudem seien die Zelte sehr windanfällig und schwer zu sichern und je mehr Seitenwände verwendet werden, desto windanfälliger werden sie. „Es ist sehr ärgerlich, aber Sicherheit geht vor“, fasst Jürgen Wieshoff gegenüber dem SÜDKURIER zusammen. Zudem gebe es ja noch ein anderes Problem, nämlich das der Besucherzahlen: „Bei Regen kommt ja auch keiner.“

Kann die Ausstellung an anderem Termin stattfinden?

Es gebe Überlegungen, die ART Ludwigshafen auf einen anderen Termin zu verlegen. „Aber der Grundgedanke ist, dass die ART Ludwigshafen im Park stattfindet und das Wetter wird Ende des Jahres nicht besser.“ Ausschließen will er einen Nachholtermin aber nicht. Eine Hoffnung sei, dass sich über längere Zeit eine gute Wetterlage abzeichnet, dann seien die Organisatoren auch flexibel, schnell zu reagieren. „Die Vorbereitungen sind ja schon gelaufen“, so Wieshoff.

Die ausstellenden Künstler würden Verständnis für die Absage zeigen. Und die Stadt Stockach, die die Erlaubnis vergeben hat, dass an der ART Ludwigshafen auch sonntags Ware verkauft werden darf, habe bereits angekündigt, dass bei einem neuen Termin keine neuen Gebühren anfallen würden.