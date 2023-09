Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 6174 zwischen Bodman-Ludwigshafen und Bonndorf ereignet hat. Denn laut einer Mitteilung der Polizei sei 76-jähriger Rollerfahrer gegen 17 Uhr mit seiner 76 Jahre alten Sozia auf der K6174/Bergstraße von Bonndorf in Richtung Bodman-Ludwigshafen unterwegs gewesen.

Im Bereich einer Haarnadelkurve sei dem Zweirad ein weißer Kastenwagen auf ihrer Fahrspur entgegen gekommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der Rollerfahrer nach rechts ausgewichen, dabei ins Bankett geraten und gestürzt. Der unbekannte Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt indes fort, so die Polizei.

Rollerfahrer erleidet schwere Verletzungen

Die beiden verletzten 76-Jährigen hätten sich anschließend noch selbstständig in eine Klinik begeben. Die Frau habe leichtere, der Mann schwerere Verletzungen erlitten und stationär aufgenommen werden müssen. Am Roller sei ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen weißen Kastenwagen geben können, sich unter der Telefonnummer 07733 99600 zu melden.