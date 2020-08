Wer als Ersthelfer an einen Unfallort kommt, den erwarten mitunter schlimme Szenen, vor allem wenn Menschen verletzt sind. Blaulichtorganisationen üben deswegen schon lange mit Freiwilligen, die realistisch geschminkt verletzte Unfallopfer darstellen. Im Ferienprogramm in Bodman-Ludwigshafen konnten kürzlich auch vier junge Menschen erleben, wie das ist.

Seiner Verantwortung als Kursleiter und einzige Aufsichtsperson ist sich Wolfgang Blattert, Outdoor-Erste-Hilfe-Trainer und Outdoor-Survival-Experte, dabei bewusst. Darum musste auch am ersten Tag des zweitägigen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurses im Wald beim Grillplatz Bettental (Ludwigshafen) der Übungsort gut gewählt werden. „Wegen des Sturmes gestern bogen sich die Bäume und es flogen so allerhand Äste herum, da sind wir natürlich nicht in den Wald gegangen, sondern sind zu einem anderen windgeschützten Ort gelaufen“, erzählt Blattert. Am Folgetag war das Wetter schön, sodass mehrere Orte im Wald beim Grillplatz als Schauplatz für simulierte Unfallszenarien dienen konnten.

Maja bestaunt die frisch geschminkte Wunde an ihrer Hand. | Bild: Constanze Wyneken

Am ersten Tag hatte Blattert den drei zehnjährigen Freundinnen Anna, Maja und Mathea sowie dem vierzehnjährigen Clemens die Grundlagen der Ersten Hilfe beigebracht und mit ihnen geübt. Priorität habe hierbei stets gehabt, dass man sich selbst niemals in Gefahr bringen dürfe, denn dann könne man nicht mehr helfen. Am zweiten Tag ging es dann mit realistischen Unfalldarstellungen ins Thema. Hierzu wurde jeweils einem der jungen Menschen eine Wunde geschminkt. Blattert platzierte dann die nun verletzte Person an einem Ort, wo die anderen Kursteilnehmer sie oder ihn fanden. Dabei wussten die Finder nicht, was sie erwarten würde.

Maja (links) und Anna haben Mathea, die ihren nun verbundenen Arm in einem Tragetuch trägt, schützend in ihre Mitte genommen. | Bild: Constanze Wyneken

Maja saß also blass und mit einer blutigen Handverletzung am Waldboden, während Mathea, von einem herabfallenden Ast getroffen, mit einem starken Hämatom und vermutlich gebrochenem Arm vorgefunden wurde. Anna lag bewusstlos am Wegesrand und Clemens, mit offenem Bruch an der Hand, war einen kleinen Hang hinab gerutscht, von wo er laut seinen Schmerz herausschrie. Clemens‘ offener Bruch war eine Applikation – ein Hilfsmittel, wenn man nicht schminken möchte.

Wolfgang Blattert schminkt Maja ein blasses Gesicht, sodass man ihr den Schock ansehen kann. Ihre rechte Hand wurde bereits mit einer Wunde versehen. | Bild: Constanze Wyneken

Nun war es an den Teilnehmern, das gelernte Wissen einzusetzen, die Verletzungen und die Unfallsituationen richtig zu erkennen und entsprechend zu handeln: Ist die Person ansprechbar? Steht sie unter Schock? Muss ein Rettungswagen gerufen werden? Wie verbinde ich diese Wunde? Alles Fragen, die in der Theorie leicht zu beantworten sind. Im realistischen Unfallgeschehen mit triefendem Blut, mit nicht ansprechbarem oder schreiendem Unfallopfer oder auf unsicherem Terrain können sie schwierig zu meistern sein.

Wolfgang Blattert nimmt seine Aufgabe als Leiter des Erste-Hilfe-Kurses für die Kinder und Jugendlichen sehr ernst: „Je früher sie damit anfangen, das alles zu erlernen, desto mehr helfen sie später als Erwachsene.“ | Bild: Constanze Wyneken

Wolfgang Blattert ist mit seinen Schülern sehr zufrieden und fasst zusammen: „Ich finde es toll, dass Ihr an diesem Kurs teilnehmt und alles so souverän meistert.“ Er fügt hinzu: „Viele Erwachsene können sich von Euch eine Scheibe abschneiden.“ Diese Bemerkung zielt darauf ab, dass viele Erwachsene seit ihrer oftmals viele Jahrzehnte zurückliegenden Führerscheinprüfung keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr besucht haben dürften. Dabei sei es so wichtig, im Notfall Ersthilfe leisten zu können: „Die Menschen verdrängen, was sie nicht mögen“, erklärt Blattert, „sie können und wollen sich nicht vorstellen, was einem alles passieren kann – solange bis es sie selber trifft.“ Und: „Der beste Unfall ist natürlich immer der, der gar nicht erst passiert“, endet Wolfgang Blattert und schultert seinen Rucksack.

