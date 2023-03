Bodman-Ludwigshafen vor 2 Stunden

Neuer Bewerber und einer zieht zurück! Kurz vor Fristende kommt Tempo in den Bürgermeister-Wahlkampf

Eine fünfte Person hat am Wochenende ihre Bewerbung für die Wahl in Bodman-Ludwigshafen abgegeben, aber Fatih Cicek gibt auf. Die Frist endet am Montag, 27. März, um 18 Uhr. Dann werden die unbekannten Namen gelüftet.